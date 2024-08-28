Повний хаос: під Покровськом командування не володіє ситуацією на полі бою, — DeepState

Як розповів аналітик Роман Погорілий, ситуація на Покровському напрямку є критичною. У росіян є величезні просування.

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Командування на Покровському напрямку повною мірою не володіє ситуацією на полі бою. Про це в ефірі "Київ 24" розповів аналітик і співзасновник DeepState Роман Погорілий.

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За його словами, ситуація там є критичною. Ба більше, Погорілий зазначив, що в нього після спілкування з бійцями, які перебувають на цьому напрямку, складається враження, що там відбувається повний хаос.

"Цю ситуацію необхідно стабілізувати дуже швидко, тому що ворог має величезні просування. Ми щодня відзначаємо на карті втрату населених пунктів", — зазначив аналітик.

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Він заявив, що ворог уже забрав останню ключову висоту перед Покровськом. Росіяни за 3-4 дні буквально окупували Новогродівку.

Роман Погорілий про Покровський напрямок

"Ворог уже пробує заходити в Селидове. А це ще один чималий і досить потужний населений пункт, де можна було утримувати ворога. Зокрема, маючи там терикон, дві шахти і загалом промислове місто", — розповів Погорілий.

За словами аналітика, росіяни застосовують там елітні підрозділи з "класним" спорядженням.

"У них є прилади нічного бачення, у них сучасна вогнепальна зброя і спорядження, в яке вони одягнені. У них простежується досить зважена тактика просування, закріплення", — сказав він.

Погорілий пояснив важливість Покровська і Мирнограда тим, що через них проходять логістичні шляхи. Дорога на Костянтинівку вже закрита, адже опинилася частково під вогневим контролем ЗС РФ.

Раніше у ЗСУ назвали рівень загрози захоплення Покровська. За словами офіцера 59-ї ОМБр, з квітня ЗС РФ зуміли пройти на 10-15 км уперед, проте зазнали за цей період втрат, які вимірюються тисячами. Сили оборони стримують штурми, писали в Генштабі, і незабаром на росіян можуть чекати несподівані наслідки.