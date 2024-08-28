"Ворог вже забрав останню ключову висоту": під Покровськом нове "ускладнення", — DeepState

За даними Генштабу, на Покровському напрямку відбулася третина усіх атак ЗС РФ. Аналітик Роман Погорілий розповів, що там воюють "дуже елітні" ворожі підрозділи.

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ЗС РФ просуваються на Покровському напрямку, позбавляючи українських захисників основних логістичних шляхів. Про ситуацію на передовій 28 серпня в ефірі телеканалу "Київ24" розповів співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий.

"Ворог має величезні просування", — повідомив він.

Аналітик зазначив, що ворог захопив "останню ключову висоту" на шляху до Покровська. З його слів, місто Новогродівка, в якому можна було тривалий час утримувати ЗС РФ, було втрачене за 3-4 дні.

"Ворог вже пробує заходити в Селидове. А це ще один немалий і досить потужний населений пункт, де можна було утримувати ворога. Зокрема, маючи там терикон, дві шахти та й загалом промислове місто", — розповів Погорілий.

Він запевнив, що захисники роблять все можливе для знищення окупантів, але російських сил "дуже багато". На Покровському напрямку сконцентрована велика частина піхоти РФ. Водночас експерт наголосив, що йдеться зовсім не про "гарматне м’ясо".

"Ворог застосовує елітні підрозділи, дуже елітні. Вони мають класне спорядження, у них є прилади нічного бачення, у них сучасна вогнепальна зброя та спорядження, у яке вони одягнені. У них простежується досить виважена тактика просування, закріплення", — уточнив він.

Аналітик проінформував, що на сьогодні ЗС РФ підійшли до Мирнограда, а також рухаються до Покровська та Селидового.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Він пояснив важливість Покровська та Мирнограда тим, що через них проходять логістичні шляхи. Дорога на Костянтинівку вже закрита, адже опинилась частково під вогневим контролем ЗС РФ.

"Сказати, що вони цим перекриють повністю логістику — ні. Тому, що є й інші там шляхи. Але це ускладнення", — наголосив Погорілий.

Він додав, що Покровськ та Мирноград — великі міста і вони розташовані на підході до кордону з Дніпропетровською областю. Чи буде ворог намагатися рухатись далі, невідомо.

Через Селидове, зі слів експерта, також проходив основний логістичний шлях до Курахового. Він запевнив, що ЗС РФ знову ж не перекриють логістику, але можуть її ускладнити.

Ситуація під Покровськом: що каже командування

У звіті Генерального штабу ЗСУ від 28 серпня зазначено, що на Покровському напрямку ворог зосередив "основні зусилля". Там відбулася третина усіх російських атак на території України.

Саме на Покровському напрямку було зафіксовано найбільше боєзіткнень — 34 штурми з початку доби в районах 11 різних населених пунктів. Водночас майже половина боїв точилася поблизу Селидового і Новогродівки.

"Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 23 атаки противника на напрямку. Інші — тривають. Ворог зазнає значних втрат у живій силі", — передали в Генштабі.

Нагадаємо, військовий журналіст Юрій Бутусов проінформував, що окупація Покровська відкрила б ЗС РФ шлях в бік Дніпра та Запоріжжя.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що з наступного тижня у Покровську припинять роботу банки. Нині у місті триває комендантська година, яка завершиться лише об 11:00 29 серпня.

Боєць ЗСУ "Мучной" розповів, що бої точаться у п'яти точках на Покровському напрямку. Він запевнив, що ЗСУ "насипають ворогам".