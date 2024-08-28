"М'ясорубка нереальна": ЗС РФ увійшли в Селидове та атакують FPV-дронами дорогу на Покровськ

За словами військовослужбовця з позивним "Осман", російське командування підтягнуло всі вільні резерви піхоти для наступу на місто. Генштаб ЗСУ не коментував події у Селидовому, а також Гродівці та Новогродівці.

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Підрозділи ЗС РФ увійшли на східні околиці міста Селидове, розташованого за 13 км на південь від Покровська. Українські військові докладають максимум зусиль, намагаючись втримати просування ворога. Також "гаряче" південніше Мирнограда, де росіяни окупували Новогродівку, планують просування лісосмугами, тоді як ЗСУ тримають терикон шахти №1/3. Про ситуацію в Селидовому станом на 28 серпня боєць ЗСУ з позивним "Мучной" описав у Telegram-каналі.

Публікація бійця з'явилась у мережі об 11:09 28 серпня. Військовий повідомив про бої, які відбуваються у п'яти точках на Покровському напрямку. З його слів, у деяких місцях ворог просувається, а десь ЗСУ тримають позиції і "насипають ворогам".

"Мучной" описав події у наступних точках під Покровськом і Мирноградом:

біля Лісівки та Долинівки росіяни дістались до лісосмуги, якою будуть намагатись рухатись далі на північ на Мирноград та Покровськ;

у Селидовому почались бої на східних околицях, куди дійшли перші підрозділи ЗС РФ;

у Гродівці бійці ЗСУ перейшли за річку (можливо, за Журавку) і отримали кращі позиції для ударів по ворогу;

у Новогродівці "вирівнюється фронт", а українські військові все ще тримають оборону на териконі шахти №1/3 "Новогродівська" (за 1,3 км від міста біля дороги на Покровськ).

На Google maps можна позначити населені пункти, згадані бійцем. Бачимо російський "клин", який впритул підступає до Покровська і охоплює Селидове.

Бої на Донбасі — "Мучной" про Селидове 28 серпня Фото: Скриншот Бої на Донбасі — "Мучной" про бої під Покровськом 28 серпня Фото: Google Maps

Бої на Донбасі — що відбувається на Покровському напрямку

Генштаб ЗСУ та Сухопутні війська поки що не коментували ситуацію на Покровському напрямку. У звіті українського командування вказано, що протягом минулої доби там відбулось 55 атак. Особливе велике угрупування ЗС РФ — під Новогродівкою.

Тим часом інші українські військові розповіли про події на Донбасі. Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" підтвердив, що почались бої на вулицях Селидового. Також він попередив, що ворог застосовує велику кількість FPV-дронів і артилерії, якими б'є по дорозі М04 на Покровськ.

Бої на Донбасі — "Алекс" про Селидове 28 серпня Фото: Скриншот

Боєць ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним "Осман" назвав бої у Селидовому "нереальною м'ясорубкою". З його слів, російське командування підтягнуло "всі вільні резерви піхоти", росіяни зазнають втрат, але продовжують тиснути. Військові ЗСУ тим часом "організовано зайняли оборону".

Бої на Донбасі — "Снайпер" про Селидове 28 серпня Фото: Скриншот

28 серпня на бої під Покровськом відгукнулась народна депутатка Мар'яна Безугла, писав Фокус. Політикиня заявила, що була на позиціях у Селидовому: з її слів, вона не побачила там військових ЗСУ і Тероборони. У своєму дописі на Facebook нардепка припустила, що проблема полягає у неякісній ротації, коли замість 31 бригади прийшли "ненавчені підрозділи". Є припущення, начебто Україна через такі невдалі рішення командування може втратити і Покровськ, і Торецьк, а згодом — і Вугледар.

Бої на Донбасі — яка відстань від Новородівки до Покровська 28 серпня Фото: DeepState

Зазначимо, раніше про проблеми під Новогродівкою повідомив спершу OSINT-розслідувач, потім — аналітики DeepState та боєць 3 штурмової бригади. На карті бойових дій видно, що прорив ЗС РФ стався протягом 25–27 серпня.

Нагадуємо, 28 серпня аналітики Інституту вивчення війни підтвердили просування росіян під Покровськом і опублікували карту з позначками втрачених територій.