"Мясорубка нереальная": ВС РФ вошли в Селидово и атакуют FPV-дронами дорогу на Покровск

По словам военнослужащего с позывным "Осман", российское командование подтянуло все свободные резервы пехоты для наступления на город. Генштаб ВСУ не комментировал события в Селидово, а также Гродовке и Новогродовке.

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Подразделения ВС РФ вошли на восточные окраины города Селидово, расположенного в 13 км к югу от Покровска. Украинские военные прилагают максимум усилий, пытаясь удержать продвижение врага. Также "горячо" южнее Мирнограда, где россияне оккупировали Новогродовку, планируют продвижение по лесополосам, тогда как ВСУ держат террикон шахты №1/3. О ситуации в Селидово по состоянию на 28 августа боец ВСУ с позывным "Мучной" описал в Telegram-канале.

Публикация бойца появилась в сети в 11:09 28 августа. Военный сообщил о боях, которые происходят в пяти точках на Покровском направлении. По его словам, в некоторых местах враг продвигается, а где-то ВСУ держат позиции и "насыпают врагам".

"Мучной" описал события в следующих точках под Покровском и Мирноградом:

возле Лесовки и Долиновки россияне добрались до лесополосы, по которой будут пытаться двигаться дальше на север на Мирноград и Покровск;

в Селидово начались бои на восточных окраинах, куда дошли первые подразделения ВС РФ;

в Гродовке бойцы ВСУ перешли за реку (возможно, за Журавку) и получили лучшие позиции для ударов по врагу;

в Новогродовке "выравнивается фронт", а украинские военные все еще держат оборону на терриконе шахты №1/3 "Новогродовская" (в 1,3 км от города возле дороги на Покровск).

На Google maps можно обозначить населенные пункты, упомянутые бойцом. Видим российский "клин", который вплотную подступает к Покровску и охватывает Селидово.

Бои на Донбассе — "Мучной" о Селидово 28 августа Фото: Скриншот Бои на Донбассе — "Мучной" о боях под Покровском 28 августа Фото: Google Maps

Бои на Донбассе — что происходит на Покровском направлении

Генштаб ВСУ и Сухопутные войска пока не комментировали ситуацию на Покровском направлении. В отчете украинского командования указано, что за прошедшие сутки там состоялось 55 атак. Особенно большая группировка ВС РФ — под Новогродовкой.

Тем временем другие украинские военные рассказали о событиях на Донбассе. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" подтвердил, что начались бои на улицах Селидово. Также он предупредил, что враг применяет большое количество FPV-дронов и артиллерии, которыми бьет по дороге М04 на Покровск.

Бои на Донбассе — "Алекс" о Селидово 28 августа Фото: Скриншот

Боец ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман" назвал бои в Селидово "нереальной мясорубкой". По его словам, российское командование подтянуло "все свободные резервы пехоты", россияне несут потери, но продолжают давить. Военные ВСУ тем временем "организованно заняли оборону".

Бои на Донбассе — "Снайпер" о Селидово 28 августа Фото: Скриншот

28 августа на бои под Покровском откликнулась народный депутат Марьяна Безуглая, писал Фокус. Политик заявила, что была на позициях в Селидово: по ее словам, она не увидела там военных ВСУ и Теробороны. В своей заметке на Facebook нардеп предположила, что проблема заключается в некачественной ротации, когда вместо 31 бригады пришли "необученные подразделения". Есть предположение, будто Украина из-за таких неудачных решений командования может потерять и Покровск, и Торецк, а впоследствии — и Угледар.

Бои на Донбассе — какое расстояние от Новородовки до Покровска 28 августа Фото: DeepState

Отметим, ранее о проблемах под Новогродовкой сообщил сначала OSINT-расследователь, затем — аналитики DeepState и боец 3 штурмовой бригады. На карте боевых действий видно, что прорыв ВС РФ произошел в течение 25-27 августа.

Напоминаем, 28 августа аналитики Института изучения войны подтвердили продвижение россиян под Покровском и опубликовали карту с пометками потерянных территорий.