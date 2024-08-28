"Мясорубка нереальная": ВС РФ вошли в Селидово и атакуют FPV-дронами дорогу на Покровск
По словам военнослужащего с позывным "Осман", российское командование подтянуло все свободные резервы пехоты для наступления на город. Генштаб ВСУ не комментировал события в Селидово, а также Гродовке и Новогродовке.
Подразделения ВС РФ вошли на восточные окраины города Селидово, расположенного в 13 км к югу от Покровска. Украинские военные прилагают максимум усилий, пытаясь удержать продвижение врага. Также "горячо" южнее Мирнограда, где россияне оккупировали Новогродовку, планируют продвижение по лесополосам, тогда как ВСУ держат террикон шахты №1/3. О ситуации в Селидово по состоянию на 28 августа боец ВСУ с позывным "Мучной" описал в Telegram-канале.
Публикация бойца появилась в сети в 11:09 28 августа. Военный сообщил о боях, которые происходят в пяти точках на Покровском направлении. По его словам, в некоторых местах враг продвигается, а где-то ВСУ держат позиции и "насыпают врагам".
"Мучной" описал события в следующих точках под Покровском и Мирноградом:
- возле Лесовки и Долиновки россияне добрались до лесополосы, по которой будут пытаться двигаться дальше на север на Мирноград и Покровск;
- в Селидово начались бои на восточных окраинах, куда дошли первые подразделения ВС РФ;
- в Гродовке бойцы ВСУ перешли за реку (возможно, за Журавку) и получили лучшие позиции для ударов по врагу;
- в Новогродовке "выравнивается фронт", а украинские военные все еще держат оборону на терриконе шахты №1/3 "Новогродовская" (в 1,3 км от города возле дороги на Покровск).
На Google maps можно обозначить населенные пункты, упомянутые бойцом. Видим российский "клин", который вплотную подступает к Покровску и охватывает Селидово.
Бои на Донбассе — что происходит на Покровском направлении
Генштаб ВСУ и Сухопутные войска пока не комментировали ситуацию на Покровском направлении. В отчете украинского командования указано, что за прошедшие сутки там состоялось 55 атак. Особенно большая группировка ВС РФ — под Новогродовкой.
Тем временем другие украинские военные рассказали о событиях на Донбассе. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" подтвердил, что начались бои на улицах Селидово. Также он предупредил, что враг применяет большое количество FPV-дронов и артиллерии, которыми бьет по дороге М04 на Покровск.
Боец ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман" назвал бои в Селидово "нереальной мясорубкой". По его словам, российское командование подтянуло "все свободные резервы пехоты", россияне несут потери, но продолжают давить. Военные ВСУ тем временем "организованно заняли оборону".
28 августа на бои под Покровском откликнулась народный депутат Марьяна Безуглая, писал Фокус. Политик заявила, что была на позициях в Селидово: по ее словам, она не увидела там военных ВСУ и Теробороны. В своей заметке на Facebook нардеп предположила, что проблема заключается в некачественной ротации, когда вместо 31 бригады пришли "необученные подразделения". Есть предположение, будто Украина из-за таких неудачных решений командования может потерять и Покровск, и Торецк, а впоследствии — и Угледар.
Отметим, ранее о проблемах под Новогродовкой сообщил сначала OSINT-расследователь, затем — аналитики DeepState и боец 3 штурмовой бригады. На карте боевых действий видно, что прорыв ВС РФ произошел в течение 25-27 августа.
Напоминаем, 28 августа аналитики Института изучения войны подтвердили продвижение россиян под Покровском и опубликовали карту с пометками потерянных территорий.