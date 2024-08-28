Пустые окопы и без комбрига: Безуглая рассказала, как РФ прорвалась в Новогродовку и Селидово

Под Покровском оказались "неосведомленные подразделения", которые заменили 31 бригаду, отведенную с фронта после снятия комбрига, написала нардеп Марьяна Безуглая. Она предупредила, что Украина может потерять и Угледар.

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Подразделения ВС РФ в течение трех дней сумели оккупировать город Новогродовку и ведут бои внутри Селидово. Продвижение состоялось по построенной линии фортификаций, в которой якобы не было украинских бойцов. О возможных причинах потерь на Покровском направлении народный депутат Марьяна Безуглая 28 августа рассказала на странице Facebook.

Безуглая объяснила, что несколько дней назад посетила фортификации ВСУ в Селидово — городе на Донбассе, в котором до вторжения проживало около 20 тыс. человек. То, что она увидела, а также предыдущие события, дали ей возможность объяснить, почему так "быстро" была потеряна Новогродовка и почему враг направляется в сторону Покровска. По мнению нардепа, основная причина — просчеты военного командования, которое не наладило оборону данного отрезка.

"Город Новогродовку к югу от Покровска россияне захватили за несколько дней. Окопы перед Новогродовкой были пустыми", — написала она.

Бои на Донбассе — ситуация на Покровском направлении 28 августа Фото: DeepState

Нардеп описала ситуацию, которая сложилась, по ее мнению, под Покровском и перечислила угрозы.

Во-первых, между Новогродовкой и Селидовом построили линию фортификаций, которые почему-то стояли пустые. Основание для такого вывода — пустые блиндажи и окопы, в которых побывала Безуглая в Селидово. Также она заявила, что не видела военных в городе, даже — бойцов теробороны.

"Я прошла под землей и вышла в поле. За полем уже были русские. Больше никого не было", — говорится в заметке.

На фото, которое опубликовала Безуглая, действительно видим окоп, укрепленный бревнами и землей, в котором не видно людей.

Бои на Донбассе — окопы под Селидовом август 2024 года Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

Во-вторых, нардеп обратила внимание на отстранение от должности командира 31 механизированной бригады, недовольство бойцов этой ситуацией и появление новых подразделений на линии соприкосновения. По ее словам, прибыли "неосведомленные подразделения" — и это возможная причина ухудшения ситуации под Покровском, Торецком. Также она предупреждает, что аналогичные события могут произойти и под Угледаром.

Безуглая завершила описанием Покровска, из которого выезжают и гражданские, и военные, и опустевшего Селидово. При этом заявила, что обеспокоена "фрагментацией фронта" и "преступными ротациями".

На момент публикации материала командование Сухопутных войск и 31-й бригады не комментировали сообщение Безуглой.

Бои на Донбассе — Безуглая о ситуации в Новогродовке 28 августа Фото: Скриншот Бои на Донбассе — Безуглая о ситуации в Селидово 28 августа Фото: Скриншот

Бои на Донбассе — Покровское направление 28 августа

Отметим, Фокус писал о продвижении ВС РФ на Покровском направлении. 27 августа OSINT-расследователь проанализировал фото с линии фронта и сделал вывод, что россияне зашли за линию фортификаций Покровск-Мирноград. Тогда же аналитики проекта DeepState написали, что подразделения врага прорвались в Новогродовку: рывок состоялся в течение двух-трех дней, город стоит целый и не разрушен. Боец 3 штурмовой бригады в свою очередь подтвердил, что из этого населенного пункта украинцам пришлось отступить. При этом отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 8:00 28 августа упоминаются и Новогродовка, и Селидово — в целом на 60-километровой дуге состоялось 55 атак. Наибольшее количество российских войск — именно у Новогродовки, написало командование.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский 27 августа сообщил, какой процент украинской территории захватила РФ. Тогда же главнокомандующий ВСУ Александр Сипрский объяснил, сколько войск российское командование отвело с фронта и перевело для защиты Курщины.