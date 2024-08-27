Россия контролирует 27% Украины: Зеленский прокомментировал переговоры и "обмен территориями"

Прорыв в Курской области не будет использоваться для обмена территориями ради мирного соглашения с РФ, заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что украинцам не нужна чужая территория, а контроль над Курщиной нужен для победы.

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Украина не будет договариваться о мире путем потери собственной территории. Россия оккупировала почти треть другой страны, при этом украинцы никогда не посягали на чужие земли. О том, как будет действовать Украина в условиях оккупации и возможен ли "обмен территориями", президент Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции 27 августа.

Зеленский заявил, что Россия планирует оккупировать все 100% украинской территории, а на сегодня уже захватила 27%. В то же время прорыв ВСУ в Курской области на самом деле не означает, что украинцы как-то претендуют на чужое. По словам президента, Курская операция — "не связана с пунктами Формулы мира", но связана с победой Украины.

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"Мы ничего не присоединяем к нашему государству, не меняем законодательство и Конституцию. Нам не нужны лишние чужие земли", — подчеркнул политик.

Глава государства также ответил на вопрос о возможности "обмена территориями" между Украиной и РФ: о таком обмене упоминают в контексте "мирных переговоров". По его словам, такой вариант отвергается. При этом политик подчеркнул, что дальнейший ход событий во многом зависит от действий западных партнеров и оружия, которое они предоставят. Отдельно остановился на помощи США: она поступит нескоро — уже после завершения каденции Джо Байдена.

"Я не готов обменивать наши территории в рамках любых переговоров", — заявил Зеленский.

Отметим, 27 августа прозвучали ряд других заявлений украинских политиков и военных. Например, Зеленский сообщил, что 26 августа состоялось первое применение истребителей F-16 против российских ракет. Каких-то деталей о результативности "охоты" он не рассказал. В то же время о результативности говорит отчет Воздушных сил ВСУ: во время отражения атаки 26 августа удалось сбить 80% всех ракет, запущенных россиянами по украинцам.

Главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский тем временем рассказал о ходе прорыва в Курской области: сообщил, какие силы туда перебросило российское командование. Украинский военный, в свою очередь, подтвердил, что ВСУ пришлось отойти с важных позиций в 8 км от Покровска.