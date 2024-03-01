Угроза Киеву и Одессе: Украина беспокоится о потерях территорий летом 2024, — ISW

Дальнейший этап конфликта зависит от продвижения противника в районе Авдеевки. Командование ВС РФ, анализируя уровень фортификационных сооружений ВСУ на Восточном направлении, будет делать вывод об общем состоянии обороны Украины.

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Руководство Украины обеспокоено возможностью российских войск захватить значительные территории летом 2024 года, если промедление с западной помощью продолжится. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 29 февраля.

Важно

Авдеевка "подарила" ВС РФ тактические возможности: оккупанты активно наступают, — ISW (карта)

Аналитики ссылаются на данные из публикации Bloomberg, в которой близкие к украинскому руководству источники сообщили, что российские войска решат, продолжать ли текущее постепенное тактическое наступление и готовиться к более крупным прорывам летом 2024 года в зависимости от итогов текущих боев на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 февраля, что российские войска готовятся к новой наступательной операции, которая начнется в конце мая или летом 2024 года. ВС РФ сейчас используют тактические возможности, которые открыл захват Авдеевки, и стремятся продвинуться как можно дальше в этом районе.

"Российские силы могут изменить будущие наступательные операции в зависимости от уровня успеха, которого добьются в ходе атак к западу и северо-западу от Авдеевки", — говорится в публикации. Отмечается также, что по состоянию украинской обороны в населенных пунктах западнее от Авдеевки россияне сделают вывод об общем состоянии обороны Украины.

Купянское направление

ВС РФ также проводят многостороннюю наступательную операцию вдоль линии Купянск—Святое—Кременная, но в последнее время не добились здесь каких-либо заметных успехов. Успех или неудача здесь также повлияет на перспективы дальнейшего наступления.

Операционное продвижение РФ по-прежнему во многом зависит от уровня поддержки Украины со стороны Запада: все же хорошо укомплектованные Силы обороны доказали, что могут помешать российским войскам добиться даже незначительных успехов в ходе полномасштабного наступления.

По оценкам украинской разведки, глава Кремля Владимир Путин не отказался от своей первоначальной цели по захвату крупных украинских городов, таких как Киев и Одесса. Недавно он назвал Одессу "русским городом", другие российские чиновники "русскими" называли Днепр, Харьков, Николаев и Киев. Экспансионистская риторика российского военно-политического руководства в последнее время стала более открытой, делается это для того, чтобы для дальнейшего захвата территории Украины не было каких-либо ограничений.

Напомним, что, по оценкам DeepState, оккупанты штурмуют Ивановское и Бердычи и продвигаются в других районах Донецкой области.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин пытается заинтересовать Запад мирными переговорами и ядерными угрозами.