Мирные переговоры и ядерные угрозы: Путин пытается заинтересовать Запад, — ISW

По мнению аналитиков, заявления российского президента явно направлены на то, чтобы Европа и США обратили на него внимание. Кремль якобы готов договариваться как с Вашингтоном, так и с Киевом, однако все это имитация.

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Президент России Владимир Путин хотел привлечь к себе внимание Запада, поэтому во время послания к Федеральному собранию использовал ядерную риторику. Об этом говорится в американском Институте изучения войны (ISW) от 29 февраля.

Выступление Путина 29 февраля: диалог с США

Накануне состоялось очередное выступление главы Кремля, где помимо своих планов на следующие 6 лет срока, которые могут стартовать после выборов президента, глава государства вновь высказался о нестабильной ситуации в мире.

Владимир Путин использовал риторику о переговорах и тем самым подтвердил мнимую готовность к тому, что нужно договариваться с Соединенными Штатами Америки по вопросам "стратегической стабильности". При этом именно Вашингтон якобы виноват в том, что дипломатия перестала работать. Все это было сказано для того, как считают аналитики, чтобы привернуть к себе внимание Запада.

Глава Кремля также отметил, что если США действительно желают приступить к обсуждению важных вопросов, то им сначала якобы необходимо учесть национальные интересы России.

Выступление Путина 29 февраля: война в Украине

Отдельная тема, которую затронул Владимир Путин в своей речи — война в Украине. Он продолжает преследовать свои максималистские цели и продолжает верить в то, что Киев якобы согласиться на капитуляцию. Одновременно, в его мире должно произойти разоружение НАТО и все это "в рамках неотъемлемой части национальных интересов".

В ISW убеждены, что разговоры о переговорах России с Украиной в ближайшее время увеличатся, однако это лишь имитация заинтересованности в мире. В таком случае Запад может попытаться убедить Киев пойти на территориальные уступки.

Выступление Путина 29 февраля: ядерное оружие

Послание к Федеральному собранию не обошлось без очередных угроз ядерным оружием. Владимир Путин четко выделил, что Москва имеет вооружение, которое якобы способно нанести удар по западным странам. И эскалация, которая происходит между государствами, лишь увеличивает риски ядерного столкновения, которое способно уничтожить цивилизацию в целом.

У подобных угроз две цели — вселить страх в другие государства и ослабить их поддержку Украины. В то же время, аналитики уверены, что угроза такого конфликта в Украине маловероятна, ведь даже после отправки ВСУ новых образцов оружия Москва никак не реагировала, кроме нескольких заявлений с угрозами. Соответственно, угроза существует, но она минимальная.

Напомним, 29 февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин оправдал вторжение в Украину. По его словам, вооруженный конфликт на территории Украины якобы спровоцировал Запад, а россияне не планируют останавливаться в ходе боевых действий. Путин также утверждает, что жители оккупированных территорий "с любовью" отнеслись к интервенции РФ.

Премьер-министр Польши Дональд Туск убежден, что всему миру нужно более внимательно относиться к подобным высказываниям Владимира Путина и готовиться к самым плохим сценариям. По его мнению, позиция РФ обязывает Запад "просыпаться" и готовиться с военной точки зрения к потенциальным угрозам.

В то же время, глава Пентагона Ллойд Остин считает, что Владимир Путин не остановится, если добьется успеха в войне против Украины. А в случае проигрыша Украины на поле боя под угрозой могут оказаться страны Балтии, что привет к неизбежному противостоянию с НАТО.