За время своего выступления глава Кремля затронул широкий перечень тем — от экспорта оружия и зерновых до рыболовной индустрии и развития сферы искусственного интеллекта, который он назвал очень важным сектором.

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Экспорт оружия нужно нарастить. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию. Об этом сообщает Sky News.

Во время выступления глава Кремля затронул широкий список тем — от экспорта оружия и зерновых до рыболовной индустрии, развития сферы искусственного интеллекта и диджитализации.

Что сказал Путин на Федеральном собрании?

Искусственный интеллект — очень важный сектор, считает Путин, и Россия по этой части должна быть конкурентоспособной.

Он также упомянул о том, что стратегические ядерные силы РФ приведены в состояние полной готовности, к тому же, в РФ продолжают работу над новыми вооружениями.

По его словам, на передовой уже применялся комплекс "Циркон", гиперзвуковые блоки "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет". Также в войска поставлены ракеты "Сармат", которые скоро покажут на боевом дежурстве.

Напомним, что в ответ на заявления представителей стран Запада о том, что рассматривается дислокация войск в Украине, президент РФ пригрозил ядерным ударом. Он также напомнил о судьбе тех, кто направлял войска на территорию России.

Также сообщалось, что у Путина готовы к мирным переговорам с Украиной. Помощник главы Кремля, историк Владимир Мединский, родившийся в Черкасской области, готов встретиться с украинской делегацией и обсудить мирное урегулирование военного конфликта.