"Готовы к плохим сценариям": заявления Путина следует воспринимать серьезно, — Туск

По словам польского премьера, позиция РФ обязывает Запад "просыпаться" и готовиться с военной точки зрения к потенциальным угрозам.

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По словам премьера Польши Дональда Туска, всему миру необходимо внимательнее относиться к агрессивным высказываниям и заявлениям, которые делает российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает издание Onet.

"Не только агрессивную риторику, но и решения, которые анонсировал Путин — по увеличению самодостаточности России, переводу экономики на военные рельсы, модернизации армии — все это следует воспринимать абсолютно серьезно", — заявил Туск.

Премьер-министр Польши объяснил, что Европа должна осознать необходимость подготовки к возможным военным угрозам, вызванным "гонкой вооружений", которую Россия проводит и навязывает миру.

"Европейский союз должен принимать решения, которые уравновесят военный потенциал России и сделают Европу лучше готовой к плохим сценариям", — добавил Туск.

Отметим, что 29 февраля президент Польши Анджей Дуда выразил свои сомнения относительно возможности России атаковать любую страну, входящую в состав Североатлантического альянса.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен как и его коллеги из ЕС, бьет тревогу из-за увеличения оборонных расходов РФ, что может привести к прямой конфронтации с НАТО и проверки обязательства Альянса по коллективной безопасности.

Также в начале февраля сообщалось, что вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация в мире напряженная, и польская сторона допускает возможность нападения России.

14 января СМИ сообщили со ссылкой на секретные документы Бундесвера, что Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ, который может начаться в ближайшее время.