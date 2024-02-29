Киев и Одесса остаются целью Путина: в Украине опасаются прорыва обороны РФ до лета, — Bloomberg

Как отмечают в издании, внутренние оценки ситуации на поле боя становятся "все более мрачными" на фоне нехватки снарядов и отсутствия помощи с Запада. Такой "пессимизм" растет уже несколько недель в то время, когда российская армия "перехватывает инициативу на линии фронта".

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В Украине обеспокоены тем, что продвижение России может набрать значительные обороты к лету, если союзники Киева не смогут увеличить поставки боеприпасов. Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 29 февраля, со ссылкой на близкого к руководству Украины человека.

Как отмечают в издании, внутренние оценки ситуации на поле боя из Киева становятся "все более мрачными" на фоне нехватки снарядов и отсутствия помощи с Запада. Такой "пессимизм" растет уже несколько недель в то время, когда российская армия "перехватывает инициативу на линии фронта".

Журналисты добавляют, что отход ВСУ из Авдеевки и захват российскими оккупантами нескольких близлежащих сел "усиливает опасения, что оборона Киева может не выдержать".

Согласно оценкам украинской разведки, президент России Владимир Путин не отказался от своей первоначальной цели захватить Киев и Одессу. В Bloomberg говорят, что если бы российским войскам удалось оккупировать Одессу, они смогли бы перекрыть ключевые пути экспорта зерна Украины через Черное море, а также открыть доступ в Молдову, а именно Приднестровье.

"В зависимости от результатов нынешней кампании, Россия решит, продолжать ли медленное, стремительное продвижение, или накапливать ресурсы для большего удара, чтобы прорвать украинские линии этим летом", — рассказывает источник, приближенный к украинскому руководству.

В то же время "большое наступление" будет проблемой для Кремля, силы которого истощились после двух лет войны.

Ранее глава Кремля пригрозил "вскоре" продемонстрировать межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 "Сармат". По его словам, стратегические ядерные силы РФ сейчас находятся в состоянии полной боевой готовности. Отдельно Владимир Путин подтвердил, что Россия в войне против Украины уже использовала гиперзвуковые ракеты морского базирования "Циркон".

29 февраля Путин оправдал вторжение на территорию Украины. По словам руководителя Кремля, вооруженный конфликт на территории Украины якобы спровоцировал Запад, а россияне не планируют останавливаться во время боевых действий. Он также утверждает, что жители оккупированных территорий "с любовью" отнеслись к интервенции РФ.