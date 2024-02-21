"Главный наш союзник": Игнат рассказал, почему для Украины важна именно помощь США

По словам представителя Воздушных сил, пакет помощи, который пытается выбить для Киева Вашингтон, имеет серьезную ценность, ведь поможет закрыть ряд важных вопросов.

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Западные партнеры продолжают помогать Украине как финансово, так и в военном плане. При этом главным союзников в плане поставок по-прежнему остаются Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью изданию "Укринформ".

По его словам, любые процессы влияют на скорость поставок вооружения и техники, в которых нуждаются Воздушные силы. В том числе если брать политическую ситуацию в США.

"Мы не только из Соединенных Штатов получаем технику и вооружение. Есть еще мощные европейские страны такие, как Германия, Франция, Великобритания, которые нам дают и ракеты, и боеприпасы дополнительные к системам ПВО и прочее. Но, безусловно, главный наш союзник в плане поставок вооружения — это США", — заявил Юрий Игнат.

Отдельно представитель Воздушных сил говорит, что Украина рассчитывает на помощь Вашингтона, ведь он помогает с вооружением, а также средствами ПВО, среди которых есть и Patriot.

Более того, речь идет не только про технику и ракеты, ведь западный союзник помогает финансировать определенные процессы. В частности речь идет про обучение пилотов.

"Их могут финансировать как Соединенные Штаты, так и другая европейская страна, которая берет на себя ответственность в рамках авиационной коалиции. Это все прописывается. Поэтому без вариантов — помощь в виде крупных финансовых вливаний Украине нужна. И тот пакет помощи, который был объявлен Соединенными Штатами, — это, безусловно, очень серьезный вопрос для нас", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, в этом же интервью Юрий Игнат объяснил, что мешает передаче F-16 Украине. По его словам, в условиях войны в Украине не могут капитально строить инфраструктуру, согласно требованиям стран НАТО, для истребителей F-16. При этом самолеты смогут слетать с существующих.