"Головний наш союзник": Ігнат розповів, чому для України важлива саме допомога США

За словами представника Повітряних сил, пакет допомоги, який намагається вибити для Києва Вашингтон, має серйозну цінність, адже допоможе закрити низку важливих питань.

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Західні партнери продовжують допомагати Україні як фінансово, так і у військовому плані. При цьому головним союзником у плані поставок, як і раніше, залишаються Сполучені Штати Америки. Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

За його словами, будь-які процеси впливають на швидкість постачання озброєння і техніки, яких потребують Повітряні сили. У тому числі якщо брати політичну ситуацію в США.

"Ми не тільки зі Сполучених Штатів отримуємо техніку та озброєння. Є ще потужні європейські країни такі, як Німеччина, Франція, Велика Британія, які нам дають і ракети, і боєприпаси додаткові до систем ППО та інше. Але, безумовно, головний наш союзник у плані постачання озброєння — це США", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо представник Повітряних сил каже, що Україна розраховує на допомогу Вашингтона, адже він допомагає з озброєнням, а також засобами ППО, серед яких є і Patriot.

Ба більше, йдеться не лише про техніку та ракети, адже західний союзник допомагає фінансувати певні процеси. Зокрема йдеться про навчання пілотів.

"Їх можуть фінансувати як Сполучені Штати, так і інша європейська країна, яка бере на себе відповідальність у рамках авіаційної коаліції. Це все прописується. Тому без варіантів — допомога у вигляді великих фінансових вливань Україні потрібна. І той пакет допомоги, який був оголошений Сполученими Штатами, — це, безумовно, дуже серйозне питання для нас", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Юрій Ігнат пояснив, що заважає передачі F-16 Україні. За його словами, в умовах війни в Україні не можуть капітально будувати інфраструктуру, згідно з вимогами країн НАТО, для винищувачів F-16. При цьому літаки зможуть злітати з існуючих.