Від нових БМП до катерів і дронів. Яку військову допомогу пообіцяла Європа з початку року

США щонайменше до середини березня не проголосують за військову допомогу Україні, тому багато партнерів розширюють виділення військової допомоги від танків Leopard до ЗРК Skynet.

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Станом на 20 лютого 2024 року в США досі не ухвалили пакет військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. На фронтах російсько-української війни вже відчувається дефіцит озброєнь, тому країни Європи та Океанії нарощують свою допомогу Києву. Фокус зібрав усе, що відомо про постачання Києву з початку 2024 року.

Сполучені Штати загрузли в політичній боротьбі. Україна тим часом підписує угоди з Великою Британією, Німеччиною та Францією про безпеку. Вони передбачають спільні проєкти виробництва зброї, військову допомогу та іншу співпрацю. Дані актуальні станом на 20 лютого 2024 року. Також зазначимо, що йдеться про постачання, анонсовані з початку 2024 року. Частину озброєння при цьому замовляють і виробляють, тож поставки будуть у цьому та наступних роках.

Швеція — найбільший пакет військової допомоги

20 лютого Швеція анонсувала найбільший, 15-й пакет військової допомоги на 7,1 млрд швейцарських крон або близько 680 млн доларів. До нього увійде:

придбання 35 БМП CV90, за повідомленнями ЗМІ, може йтися про одну з найновіших версій CV9035NL Mk III;

10 десантно-штурмових катерів CB90;

20 катерів;

155-мм боєприпаси;

ПТРК TOW і гранатомети Carl Gustaf;

ЗРК Robot 70;

гранати, підводне озброєння і машини швидкої допомоги.

БМП CV9040 у ЗСУ Фото: АрміяInform

Від початку повномасштабної війни Швеція передала Україні допомоги на 2,6 млрд євро. Інші скандинавські країни також виділяли фінансування ЗСУ. 9 лютого Фінляндія анонсувала 22-й пакет військової допомоги на 220 млн євро, однак традиційно країна тримає в секреті його зміст.

Норвегія 1 січня 2024 року дозволила прямі поставки і продаж зброї Україні. 9 лютого в Міноборони Норвегії запропонували парламенту придбати Україні 10 пускових установок і 4 пункти управління вогнем для ЗРК NASAMS.

Німеччина

З початку 2024 року Німеччина була однією з країн, хто передала або анонсувала виробництво зброї Україні:

18 САУ Pzh 2000 (виготовлять);

18 САУ RCH-155 (виготовлять);

2 ЗРК Skynex (виготовлять) і вже передали певну кількість;

120 тисяч 122-мм снарядів (виготовлять);

десятки тисяч 155-мм боєприпасів;

105-мм боєприпаси для танків Leopard 1;

25 БПЛА RQ-35 HEIDRUN

50 терміналів зв'язку SatCom;

вертольоти SeaKing;

екіпірування для військових;

ракети до ЗРК IRIS-T;

броньовики класу MRAP;

боєприпаси для невеликих дронів;

77 вантажних автомобілів;

медобладнання;

запчастини;

10 БМП Marder;

всюдиходи Bandvagn 206;

системи для розмінування;

сотні тисяч сухпайків;

24 БТР;

2 РЛС TRML-4D;

10 радарів спостереження GO12;

БРЕМ і мостоукладальники;

тягачі HX81, вантажівки Zetros;

стрілецьке озброєння;

навчання військових.

Крім цього німецькі підприємства Rheinmetall і Dynamit Nobel Defense планують налагодити виробництво озброєння в Україні. У першому випадку йдеться про виробництво 155-мм боєприпасів у "шестизначних" цифрах. У другому випадку про організацію фінальної збірки гранатометів Panzerfaust 3, а надалі не виключено виробництво за ліцензією.

Україна стане першим оператором САУ RCH-155

Загалом у 2024 році Німеччина виділила Україні 7,6 млрд євро. ЗСУ отримають понад 80 танків Leopard 1, боєприпаси, 450 броньовиків, ЗСУ Gepard, БПЛА, системи озброєння та інше обладнання.

Франція

Українську армію посилюють поставками ракет, найсучаснішими безпілотниками, коректованими бомбами:

40 крилатих ракет SCALP EG;

1000 коригованих авіабомб AASM Hammer (виготовлять і передадуть під час 2024 року);

78 САУ CAESAR (виготовлення і постачання в разі фінансування союзників);

3000 боєприпасів щомісяця;

1 РСЗО M270 LRU;

навчання 7-9 тисяч бійців у 2024 році;

новітні дрони-камікадзе.

У 2024 році на військову допомогу Україні Париж передбачить до 3 млрд євро. Також у рамках угоди з безпеки Києву передбачено підтримку протягом 10 років.

Японія

Незважаючи на віддаленість від України, Токіо 19 лютого виділило рекордний пакет допомоги на 12,1 млрд євро. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що 4,7 млрд євро буде виділено Києву як грант до кінця лютого. Також у суму 12,1 млрд євро входить уже реалізована допомога та анонсована. Військову допомогу Японія не може постачати безпосередньо в країну, що воює, тому йдеться про різні проєкти з відновлення України.

Денис Шмигаль у Японії Фото: Кабинет Министров Украины

Рамштайн-19 і країни ЄС

Після засідання контактної групи Україні анонсували поставки нового озброєння з кількох країн. Створено коаліцію дронів, яка має забезпечити постачання ЗСУ 1 млн боєприпасів. Коаліцію очолює Британія і Латвія. Іспанія передасть:

неназвана кількість БТР М113;

два легких катери;

пожежні машини;

НАТО створює новий тренувальний центр для українських військових у Польщі. Австралія виділяє 50 млн доларів у Міжнародний фонд для України, який заснувала Велика Британія. Також Канада виділила 15 млн доларів США на виробництво 10 багатоцільових катерів Zodiac Hurricane і передасть понад 800 багатоцільових безпілотників SkyRanger R70.

БТР M113

Бельгія 2024 року планує виділити Україні 611 млн євро, а також бере активну участь у навчанні українських льотчиків на F-16. Нідерланди наприкінці січня 2024 року виділили 122 млн євро. З них 87 млн на 155-мм боєприпаси, 25 млн переведуть до Міжнародного фонду для України і 10 млн на посилення кібербезпеки. Нинішнього року Нідерланди передбачили виділення 2 млрд євро на озброєння України.

Великобританія

12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув із візитом до України. Було підписано угоду у сфері безпеки та анонсовано 2,5 млрд фунтів стерлінгів на 2024 рік, з яких 200 млн виділяють на придбання та постачання ударних і морських дронів.

"Фінансування допоможе використати найкращий військовий досвід і оборонне виробництво Великої Британії для забезпечення перемоги України на полі бою, зокрема в таких критично важливих галузях, як ракети дальнього радіусу дії, протиповітряна оборона, артилерійські боєприпаси і безпека на морі", — ідеться у пресрелізі на сайті британського уряду.

Країни Балтії та Польща

На початку року президент Литви Гітанас Науседа повідомив про ухвалення довгострокового пакета військової допомоги на 200 млн євро. Також вони передали Україні партію боєприпасів до гранатометів Carl-Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1. У лютому ЗСУ також мають отримати командно-штабні машини М577 разом із генераторами та боєприпасами.

Командно-штабна машина M577

9 січня прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що вони виділятимуть Україні по 0,25% від ВВП наступні 4 роки. З 2022 року Таллінн передав ЗСУ озброєння на 500 млн доларів.

22 січня в Україні був із візитом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За результатами переговорів президент Володимир Зеленський заявив, що Польща передасть новий пакет військової допомоги. Обговорювалося і спільне виробництво озброєння.

11 лютого президент Латвії Едгарс Рінкевічс анонсував новий пакет військової допомоги, який міститиме артилерію, боєприпаси, гелікоптери, дрони, пристрої зв'язку, екіпірування і протитанкове озброєння.

17 лютого президент Чехії Петр Павел на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що вони знайшли, де можна придбати для України 500 тисяч 155-мм боєприпасів і 300 тисяч снарядів 122-мм калібру. Необхідно знайти фінансування для придбання, у такому разі поставки можуть відбутися за лічені тижні. А Болгарія передає Україні 100 БТР-60, які були на зберіганні.