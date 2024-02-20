ЗРК RBS 70 та катер CB90: Швеція надасть свій найбільший пакет військової допомоги Україні

У пакеті підтримки передбачені кошти на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 для України.

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Новий пакет допомоги вартістю 7,1 мільярда шведських крон, або 682 мільйони доларів виділить уряд Швеції на допомогу Україні. Про це повідомляють видання SVT та Dangens Nyheter.

Скандинавська держава, як інформують ЗМІ, направить до України швидкий десантний катер класу CB90. Також українські війська можуть отримати переносні зенітно-ракетні комплекси RBS 70, артилерійські боєприпаси на суму два мільярди крон, протитанкове обладнання, ручні гранатомети, гранатомети і медичний транспорт.

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Відповідна ініціатива передбачає надання одного мільярда крон на закупівлю військової техніки через різні фонди. Це стосується придбання та замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 для України. Водночас 400 мільйонів шведських крон мають намір спрямувати на різні освітні ініціативи для українців.

Пол Йонсон, міністр оборони Швеції, заявив, що новий пакет підтримки спеціально створений відповідно до потреб України. Він та прем’єр Швеції Ульф Крістенсен мають згодом офіційно оголосити рішення стосовно надання допомоги Україні. Цей 15-й пакет допомоги виділять безпосередньо зі запасів збройних сил Швеції.

Допомога від Швеції для України

Швеція 14 грудня погодила передачу зимового пакета допомоги на 124 мільйонів євро. Дипломати наголосили на тому, що Україна повинна вступити до лав Європейського Союзу.

У понеділок, 11 грудня, Швеція оголосила рішення стосовно надання Україні нової фінансової допомоги в розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 мільйона доларів). Ці кошти мають намір спрямувати на підтримку населення країни в зимовий період часу.

У вересні стало відомо, що Швеція відправила до України 10 танків Strv 122. Як повідомив начальник Оперативного відділу штабу армії Швеції Матс Людвіг, українські екіпажі вже пройшли навчання щодо управління важкою технікою. В оборонному відомстві відповіли, що танки Strv 122 є сертифікованим варіантом німецького танка Leopard 2A5.

Нагадаємо, 17 січня в Швеції заявили, що не виключають передачу Україні літаків Gripen. За словами очільника МЗС Швеції, "ми маємо створити відповідну комісію, тому що нам треба думати й про безпеку Швеції".