"Україна бореться за виживання": Швеція надасть зимовий пакет допомоги на понад 120 млн євро

Пролонгація фінансової підтримки, як повідомили у представництві Швеції у Європейську Союзі, є ключовою у питанні допомоги Києву.

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Швеція погодила передачу зимового пакета допомоги на 124 мільйонів євро. Про це представництво скандинавської держави у Європейську Союзі повідомило 14 грудня у сервісі Х.

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Через досвід України: Швеція проведе масштабну модернізацію танків Stridsvagn 122

У повідомлені наголосили на тому, що Україна бореться за своє виживання. Також у дописі сказано й про значення оборони нашої держави для захисту Європи.

"Це вирішальний час для підтримки України", – зазначили у представництві.

Пролонгація фінансової підтримки, як повідомили у представництві Швеції у Європейську Союзі, є ключовою. Дипломати наголосили на тому, що Україна повинна вступити до лав Європейського Союзу.

"Майбутнє України – в ЄС", – йдеться у дописі.

Допомога від Швеції для України

У понеділок, 11 грудня, Швеція оголосила про надання Україні нової фінансової допомоги в розмірі 1,4 мільярда крон (133,5 мільйона доларів). Ці кошти мають намір спрямувати на підтримку населення країни в зимовий період часу. Подробиці повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

У вересні стало відомо, що Швеція відправила до України 10 танків Strv 122. Як повідомив начальник Оперативного відділу штабу армії Швеції Матс Людвіг, українські екіпажі вже пройшли навчання щодо управління важкою технікою. В оборонному відомстві відповіли, що танки Strv 122 є сертифікованим варіантом німецького танка Leopard 2A5.

Ця бронетехніка оснащена 120-мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall L44. Вона здатна стріляти кумулятивними та бронебійними снарядами. Крім того, танки Stridsvagn 122 мають посилену ходову частину, додаткове бронювання на передній частині та систему пуску димових гранат GALAX для власного захисту.

Нагадаємо, 19 жовтня Politico повідомило, Швеція планує передати Україні винищувачі Gripen найближчим часом. За словами журналістів, відправка літаків може зайняти до року, перш ніж вони опиняться в Україні, оскільки пілоти та інженери потребуватимуть навчання з незнайомими системами.