Через досвід України: Швеція проведе масштабну модернізацію танків Stridsvagn 122

За словами одного з керівників Адміністрації оборонного майна Швеції Йонаса Лонце, досвід російсько-української війни показує, що танки ще довго будуть основою армійських бригад.

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Швеція підписала контракт з німецьким підприємством Krauss-Mafei Wegmann на модернізацію 44 танків Stridsvagn 122. Про це повідомляє Адміністрація оборонного майна (FMV) країни.

"Танки ще довго будуть основою бригад армії. До такого висновку можна дійти з війни, яка триває в Україні. Замовлення, яке ми зараз даємо KMW, означає значну модернізацію нашого танкового парку", — заявив керівник напрямку армійської техніки FMV Йонас Лонце.

Також він додав, що модернізація дозволить подовжити термін експлуатації машин принаймні до 2030-х років. Шведські машини отримають низку удосконалень:

нову гармату L55 з довжиною гармати 55 калібрів замість 52

нові нічні приціли навідника та командира башти

нову камеру нічного бачення для механіка-водія

нові гусениці

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Leopard чекає на здобич: 21 бригада показала шведські танки на озброєнні (фото)

Окрім цього танк отримає нове маркування Stridsvagn 123A. Перші машини мають надходити у шведську армію з 2026 року.

Stridsvagn 122 — це шведська ліцензійна версія танку Leopard 2A5, яка була покращена відповідно до вимог Міноборони Швеції. Машина отримала місцеві системи, а також удосконалене бронювання. Зокрема для кращого захисту від кумулятивних боєприпасів. Також були покращенні системи наведення та керування.

Усього на озброєнні Швеції знаходиться близько 120 танків Stridsvagn, без урахування постачання Україні.

Нагадаємо, 3 жовтня ЗМІ писали, що Канада стоїть перед дилемою, що робити з танками Leopard: модернізувати чи замінити.

5 вересня у Франції заявили про модернізацію танків Leclerc для боїв у міській забудові.