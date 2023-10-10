Leopard чекає на здобич: 21 бригада показала шведські танки на озброєнні (фото)

Українські військові мають на озброєні шведські Stridsvagn 122, які є ліцензійною копією танків Leopard 2A5, але з низкою покращень.

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21 окрема механізована бригада ЗСУ показала фотографії шведських танків Stridsvagn 122 на озброєні. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ у телеграмі.

"Leopard чекає на здобич", — підписали фотографії військові.

На них зображений танк Stridsvagn 122, який є модернізацією Швеції танку Leopard 2A5. В українських військових машини надійшли зі спеціальним покриттям Barracuda. Його створено для зменшення помітності техніки в різних спектрах.

Танки мають камуфляж Barracuda Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Важливо

Аналог Leopard 2: в Україні на передовій з'явилися шведські танки Stridsvagn 122 (відео)

Також дослідники встановили, що військові використовують боєприпас DP-53 — це німецький підкаліберний снаряд, розроблений у 1999 році. Він має пробивати більшість російських танків, зокрема й ті, які мають динамічний захист "Контакт-5".

Боєприпас DM-53 Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Що відомо про Stridsvagn 122

Stridsvagn 122 — це шведська версія танка Leopard 2A5, яка розроблялась в кооперації шведського Åkers Krutbruk Protection AB з німецьким Krauss-Mafei Wegmann. Машина більше адаптована до вимог Міноборони Швеції. Танк отримав покращене бронювання від кумулятивних боєприпасів, систему керування вогнем для відстеження одразу декількох цілей та нові засоби наведення: лазерний далекомір та тепловізійну камеру.

Окрім цього Stridsvagn 122 має французькі димові мортири, електричну замість гідравлічної систему повороту баштою та інші покращення.

Нагадаємо, 3 жовтня в Польщі заявили, що вони відремонтували перші Leopard 2A4 для ЗСУ.

29 вересня в ЗСУ показали бій очима воїнів "Маґура" в Запорізькій області, який підтримувався танком Leopard 2А6.