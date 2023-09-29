"Leopard і Bradley прикривають": бій очима воїнів "Маґури" на Запоріжжі (відео)

Українська піхота під надійним прикриттям БМП M2 Bradley та танків Leopard атакує російські позиції у Запорізькій області.

Related video

На Мелітопольському напрямку тривають бої з застосуванням української важкої бронетехніки. В Facebook 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура" опубліковане відео, яке зафіксував один із бійців.

Можна побачити піхоту під надійним прикриттям нашої броні. Підрозділ застосовує БМП M2 Bradley та Leopard.

Воїни "Маґури" не приховують, що танки під час наступу не лише ефективно нищать ворожу піхоту, але і їхню техніку. Також важливе значення відіграє психологічний фактор.

"Броня прикриває", – кажуть бійці 47 ОМБр.

"Маґура" у боях з військами РФ

Бійці 47 ОМБр 19 вересня показали, як взяли в полон офіцерів РФ. Українські воїни взяли в полон двох російських офіцерів та чотирьох солдатів. Їм запропонували воду та медичну допомогу. Серед шістьох російських військовополонених було четверо солдатів та двоє офіцерів — командир роти та командир взводу.

У 47-й бригаді ЗСУ 11 вересня показали застосування САУ по російських цілях. Внаслідок обстрілу екіпажі САУ знищили техніку й особовий склад окупанта. Успішна взаємодія з бійцями 130-го окремого розвідувального батальйону дала позитивний ефект. Унаслідок обстрілу було знищено техніку й особовий склад окупанта. Цілі зафіксували в полі та лісосмузі. Згодом самохідні артилерійські установки українського війська ліквідували об'єкти ворога.

FPV-дрон "Маґури" 13 вересня наздогнав російську техніку. Бійці застосували БПЛА-камікадзе під час руху російської техніки на дорозі.

Нагадаємо, у "Маґурі" 11 липня розповіли, скільки знищили техніки на Запоріжжі з початку контрнаступу. Від початку контрнаступу в області станом на першу декаду липня вдалося знищити 18 танків, 9 складів із боєприпасами, 4 вертольоти противника.