"Leopard и Bradley прикрывают": бой глазами воинов бригады "Маґура" (видео)

Украинская пехота под надежным прикрытием БМП M2 Bradley и танков Leopard атакует российские позиции в Запорожской области.

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На Мелитопольском направлении продолжаются бои с применением украинской тяжелой бронетехники. В Facebook 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура" опубликовано видео, которое зафиксировал один из бойцов.

Можно увидеть пехоту под надежным прикрытием нашей брони. Подразделение применяет БМП M2 Bradley и Leopard.

Воины не скрывают, что танки во время наступления не только эффективно уничтожают вражескую пехоту, но и их технику. Также важное значение играет психологический фактор.

"Броня прикрывает", — говорят бойцы 47 ОМБр.

"Маґура" в боях с войсками РФ

Бойцы 47 ОМБр 19 сентября показали, как взяли в плен офицеров РФ. Украинские воины взяли в плен двух российских офицеров и четырех солдат. Им предложили воду и медицинскую помощь. Среди шестерых российских военнопленных было четверо солдат и двое офицеров — командир роты и командир взвода.

В 47-й бригаде ВСУ 11 сентября показали применение САУ по российским целям. В результате обстрела экипажи САУ уничтожили технику и личный состав оккупанта. Успешное взаимодействие с бойцами 130-го отдельного разведывательного батальона дало положительный эффект. В результате обстрела была уничтожена техника и личный состав оккупанта. Цели зафиксировали в поле и лесополосе. Впоследствии самоходные артиллерийские установки украинской армии ликвидировали объекты врага.

FPV-дрон бригады "Маґура" 13 сентября догнал российскую технику. Бойцы применили БПЛА-камикадзе во время движения российской техники на дороге.

Напомним, в бригаде "Маґура" 11 июля рассказали, сколько уничтожили техники в Запорожье с начала контрнаступления. С начала контрнаступления в области по состоянию на первую декаду июля удалось уничтожить 18 танков, 9 складов с боеприпасами, 4 вертолета противника.