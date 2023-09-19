"Ноль потерь": бойцы 47 ОМБр показали, как взяли в плен офицеров РФ (видео)

Украинские бойцы взяли в плен двух российских офицеров и четырех солдат. Им предложили воду и медицинскую помощь.

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Бойцы 47 Отдельной механизированной бригады показали, как взяли в плен военных Вооруженных сил Российской Федерации во время штурмовых действий на Мелитопольском направлении. Видео опубликовала пресс-служба бригады в Telegram.

"Это была удачная операция несколько недель назад. Мы заняли позицию, а потом устроили засаду. В итоге шесть пленных орков и ноль потерь с нашей стороны. Спасибо всем причастным бойцам", — сказал командир роты 47 ОМБр Олег Сенцов.

Отметили, что среди шестерых российских военнослужащих было четверо солдат и двое офицеров — командир роты и командир взвода.

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Украинские бойцы предложили воду оккупантам и сказали, что тем не нужно унижаться и становиться на колени. Зато бойцы заявили, что должны связать пленных, однако пообещали, что не будут издеваться. Также украинские военные сообщили, что имеют врача, если кто-то из оккупантов имеет ранения.

В ролике видно, как российские военные рассказали украинским бойцам о своих подразделениях и сослуживцах, которые погибли в ходе боевых действий. Кроме этого, один из россиян спросил, как долго продлится процесс обмена пленных.

Напомним, 19 сентября военнослужащие третьей Отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как зачищали подходы к Андреевке под Бахмутом. В частности, бойцы смогли отбить лесополосу возле села и уничтожили десять оккупантов, еще восемь — ранили.

18 сентября бойцы из объединенной штурмовой бригады "Ярость" Гвардии наступления показали, как освобождали Клещеевку под Бахмутом и уничтожали врага и его военную технику. Также украинским бойцам удалось взять в плен военных Вооруженных сил Российской Федерации.