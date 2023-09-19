"Нуль втрат": бійці 47 ОМБр показали, як взяли в полон офіцерів РФ (відео)

Українські бійці взяли в полон двох російських офіцерів та чотирьох солдатів. Їм запропонували воду та медичну допомогу.

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Бійці 47 Окремої механізованої бригади показали, як взали в полон військових Збройних сил Російської Федерації під час штурмових дій на Мелітопольському напрямку. Відео опублікувала пресслужба бригади в Telegram.

"Це була вдала операція кілька тижнів тому. Ми зайняли позицію, а потім влаштували засідку. В підсумку шість полонених орків та нуль втрат з нашого боку. Дякую усім причетним бійцям", — сказав командир роти 47 ОМБр Олег Сенцов.

Зазначили, що серед шістьох російських військоволонених було четверо солдатів та двоє офіцерів — командир роти та командир взводу.

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Українські бійці запропонували воду окупантам та сказали, що тим не потрібно принижуватися та ставати на коліна. Натомість бійці заявили, що повинні зв'язані полонених, проте пообіціли, що не будуть знущатися. Також українські військові повідомили, що мають лікаря, якщо хтось із окупантів має поранення.

У ролику видно, як російські військові розповіли українським бійцям про свої підрозділи та товаришей по службі, які загинули в ході бойових дій. Крім цього, один із росіян запитав, як довго триватиме процес обміну полонених.

Нагадаємо, 19 вересня військовослужбовці третьої Окремої штурмової бригади Збройних сил України показали, як зачищасли підходи до Андріївки під Бахмутом. Зокрема, бійці змогли відбити лісосмугу біля села та знищили десять окупантів, ще вісьмох — поранили.

18 вересня бійці з об’єднаної штурмової бригади "Лють" Гвардії наступу показали, як звільняли Кліщіївку під Бахмутом та знищувати ворога та його військову техніку. Також українським бійцям вдалося взяти в полон військових Збройних сил Російської Федерації.