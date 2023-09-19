"Сдавайся, дурак, жить будешь": 3 ОШБр показала зачистку подходов к Андреевке (видео)

Штурмовики отбили лесополосу возле Андреевки, уничтожили десять оккупантов и ранили еще восемь. Одному из военных РФ украинские защитники предложили сдаться.

Related video

Бойцы второй роты второго механизированного батальона третьего Отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как происходила зачистка подходов к Андреевке Донецкой области. Видео опубликовала пресс-служба бригады в Telegram.

"Враг не терял надежды отбиться и сохранить позиции вокруг поселка. Но под постоянным минометным обстрелом, в ближнем бою штурмовики продвигались", — говорилось в сообщении.

В опубликованном военными ролике видно, как украинские бойцы идут вперед, зачищая лесополосу от врага. Большинство блиндажей были "чистыми". Затем враг открыл огонь из пулемета, началась перестрелка. Один из украинских штурмовиков обратился к оккупанту и предложил ему сдаться в плен.

"Сдавайся, дурак, жить будешь!" — сказал украинский боец врагу.

В пресс-службе бригады отметили, что украинские бойцы уничтожили военных из армии РФ, которые не захотели сдаться. В результате ВСУ отбили лесополосу возле Андреевки и ликвидировали десять оккупантов, еще восемь были ранены.

Напомним, 18 сентября третья Отдельная штурмовая бригада заявила о поднятии украинского флага над селом Андреевка в Донецкой области. Знамя подтверждает, что населенный пункт находится полностью под контролем Украины. Бойцы отметили, что поселок находится под постоянными вражескими обстрелами и попытками штурма ВС РФ несмотря на то, что он деоккупирован.

В тот же день стало известно, что украинские защитники полностью уничтожили 72-ю ОМСБр РФ (Отдельная мотострелковая бригада). Это произошло во время боев за Андреевку и Клещиевку под Бахмутом. Штурмовики ликвидировали командира разведки 72-й ОМСБр РФ, всех командиров батальонов, большинство личного состава и офицеров. Также было уничтожено много военной техники врага.