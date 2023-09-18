"Больше не существует": Силы обороны полностью уничтожили 72 ОМСБр РФ, — BILD (фото)

В боях за Андреевку были уничтожены командир разведки 72-й бригады РФ, все командиры батальонов, большинство личного состава и офицеров, рассказали обозреватели.

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Бойцы третьей Отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины полностью уничтожили 72-ю ОМСБр РФ (Отдельная мотострелковая бригада) во время боев на Андреевку и Клещиевку под Бахмутом Донецкой области. Об этом сообщило издание BILD.

"Многие российские части фактически сдались. Другие были убиты в последнем бою. Российской 72-й бригады больше не существует", — сказали обозреватели BILD Филипп Фабиан и Себастьян Гайслер.

Отметили, что третья штурмовая бригада ВСУ деоккупировала поселки Андреевка и Клещиевка на юге от Бахмута. Украинским военным противостояла 72-я Отдельная мотострелковая бригада Российской Федерации, которая была сформирована специально для войны против Украины весной 2022 года в Оренбургской области.

Добавили, что в боях за Андреевку украинские военнослужащие ликвидировали командира разведки 72-й ОМСБр РФ, всех командиров батальонов, большинство личного состава и офицеров. Также было уничтожено много военной техники врага.

Напомним, 18 сентября в третьей Отдельной штурмовой бригаде сообщили о поднятии украинского флага над селом Андреевка в Донецкой области. Бойцы рассказали, что несмотря на то, что населенный пункт был деоккупирован, враг не прекращал его обстреливать и пытаться штурмовать.

17 сентября Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Ярость" сообщила о деоккупации села Клещиевка под Бахмутом. Бригада опубликовала фото военных с флагами Украины и бригад, которые принимали участие в освобождении населенного пункта. В частности, по сообщению главы пресс-службы восточной группировки ВСУ, капитана Ильи Евлаша, речь идет о силах 80-й Отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й Отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады национальной полиции "Лють".