Соледар или Горловка: Куда пойдут ВСУ после освобождения Клещиевки

Меньше, чем за неделю украинские военные освободили два населенных пункта, которые нужны для окружения Бахмута. Перехват инициативы в районе автодороги на Горловку даст контроль над важным путем снабжения армии РФ. Россияне постараются замедлить контрнаступление ВСУ до сезона дождей и холодов, уверены военные аналитики.

Related video

Украинская армия освободила от российских оккупантов село Клещиевка Донецкой области. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский говорит, что населенный пункт зачистили от россиян силы трех бригад.

Глава пресс-службы восточной группировки ВСУ, капитан Илья Евлаш подтвердил освобождение Клещиевки силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и объединенной штурмовой бригады национальной полиции "Лють".

Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном вечернем обращении 17 сентября поблагодарил три украинские бригады за успехи в Клещиевке, за которую оккупанты держались почти четыре месяца.

Клещиевка находится в Бахмутском районе Донецкой области. Это один из трех населенных пунктов, который считают ключевым для окружения Бахмута. Ранее ВСУ освободили Андреевку, теперь осталась Курдюмовка.

Около Клещиевки проходит железнодорожная ветка к Горловке. Карта DeepState

Успехи ВСУ на Бахмутском направлении: чем важна Клещиевка?

Холмы на окраинах Клещиевки позволяют контролировать не только Бахмут, но и автодорогу на Горловку. Это важный путь снабжения гарнизона армии РФ, пишут аналитики ВВС.

"Если его перерезать, остается только дорога из Бахмута в Попасную, а также путь в Лисичанск. Около Клещиевки проходит железнодорожная ветка к Горловке и дальше — к Донецку. Именно за эту железнодорожную насыпь сейчас отошли россияне после потери позиций", — указали специалисты.

Контрнаступление ВСУ, по оценкам военного эксперта Олега Жданова, продолжится на трассу, которая соединяет Бахмут с Горловкой. Для этого надо очистить рубеж "Андреевка – Клещиевка – Курдюмовка".

"Если эту трассу перерезать, Бахмутский выступ останется без логистики. Далее можно выходить на линию 23 февраля 2022 года. Еще одно направление — Соледарское, благодаря которому снимается угроза для гарнизона в Северске. Враг пытается там подрезать нам фланги", — говорит эксперт в общении с Фокусом.

Успехи ВСУ на Бахмутском направлении являются результатами кропотливой работы последних двух месяцев. Были периоды, когда в регионе была настоящая мясорубка в плане перемалывания войск противника, продолжил Жданов.

"Сегодня у ВС РФ ситуация все хуже, резервов крайне мало. Последняя переброска — дивизии на Мелитопольское направление", — объяснил он.

"Хорошие новости из Курдюмовки"

Освобождение Клещиевки дает возможность постепенного выхода на линию "Николаевка 2-я – Отрадовка – Опытное", добавляет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Лобовые штурмы Бахмута не входят в планы ВСУ, важнее окружить город и продвинуться к трассе 0513, сказал эксперт.

Коваленко уверен, что после освобождения Андреевки и Клещиевки хорошие новости скоро будут и в Курдюмовке. Силы обороны Украины перейдут на левую сторону от железной дороги, а за дорогой 0513 будет концентрация на Зайцево, село в Светлодарской городской общине Бахмутского района.

Российская армия будет отвечать на попытки продвижения ВСУ увеличением человеческого ресурса в ряде оккупированных населенных пунктов. Главная цель ВС РФ сейчас — не остановить ВСУ, а затормозить их до наступления плохой погоды, заключил Коваленко.

Фокус уже писал об освобождении от ВС РФ села Андреевка. Силы 3-й отдельной штурмовой бригады разбили российскую 72-ю отдельную мотострелковую бригаду. Данное село влияло на позиции армии России к югу от Бахмута.

Украинские военные 9 сентября вошли в село Новомайорское Донецкой области. Населенный пункт находится в 15 километрах к западу от Угледара.