Обход с юга и удар по тылам: освобождение Андреевки может обвалить оборону ВС РФ возле Бахмута

Украинские бойцы разбили 72-ю отдельную мотострелковую бригаду РФ, получив возможность для активных штурмов и дальнейшего наступления. Теперь стоит задача выйти за Бахмут и пройтись по тылам вражеской армии на Донецком или Луганском направлениях, считают опрошенные Фокусом военные аналитики.

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Андреевка перешла под контроль украинской армии, 3-я отдельная штурмовая бригада (ОШБр) разбила 72-ю отдельную мотострелковую бригаду армии РФ.

Военные провели молниеносную операцию и окружили российский гарнизон: украинская бригада ликвидировала начальника бригадной разведки врага, трех комбатов и почти всю пехоту 72-й бригады вместе с офицерами и большим количеством техники.

"На сегодня бои продолжаются, наши подразделения продолжают закрепляться на новых позициях. О конкретных цифрах 200-х, 300-х противника и других интересных деталях операции — позже", — проинформировала бригада.

Освобождение Андреевки открывает путь к прорыву на правом фланге от Бахмута и обеспечит успех дальнейшего наступления, заметили в 3-й ОШБр.

Генштаб ВСУ утром 15 сентября официально подтвердил освобождение от оккупантов Андреевки Донецкой области. Украинские бойцы имели частичный успех в районе Клещиевки, а на Бахмутском направлении пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Богдановки.

Про освобождение Андреевки поспешила заявить 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр. Пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады сразу опровергла эти данные, заявив, что сведения об освобождении населенного пункта не соответствует действительности. По состоянию на 14 сентября в районах Клещиевки и Андреевки велись серьезные и тяжелые бои.

Что дает освобождение Андреевки?

Андреевка влияла на стабильность позиций ВС РФ в районе южнее Бахмута, считает военный эксперт и экс-командующий аэромобильными десантно-штурмовыми войсками Украины Иван Якубец.

"При дальнейшем наступлении на данном направлении оборона россиян возле Бахмута может обвалиться. Какой населенный пункт сейчас важнее — Андреевка или Курдюмовка, тяжело сказать. После освобождения Клещиевки говорить об окружении Бахмута все же будет рано", — объяснил он ситуацию.

Бахмутское направление тяжелое как для ВСУ, так и для врага

По мнению военного, ВСУ создают все условия для огневого поражения логистических путей ВС РФ к югу от Бахмута. Руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук считает Бахмутское направление тяжелым как для ВСУ, так и для врага, поскольку россияне обороняются на разрушенных позициях.

Если ВСУ обойдут Бахмут с юга, появится шанс для разрезающего удара между Лиманским, Луганским и Донецкими группировками врага. Россияне это понимают и пытаются держаться до последнего, комментирует эксперт.

"Даже когда на юге оккупантам тяжело, они перекидывают резервы не с Бахмутского направления, а с Купянско-Лиманского. Треугольник Клещиевка-Курдюмовка-Андреевка ведет к тактическому окружению россиян, поэтому силы ВСУ там и сосредоточились", — сказал Лакийчук Фокусу.

ВСУ зайдут по флангам в Бахмут

Главная стратегическая задача ВСУ — вытеснить врага за речку Бахмутка и далее по флангам зайти в Бахмут, добавляет офицер запаса Воздушных сил ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

По его словам, в результате успешных боев за Андреевку украинские бойцы получат много трофейной техники россиян. Ликвидация 72-й отдельной мотострелковой бригады фактически важна, ведь это боеспособная часть, которая стояла южнее Бахмута.

"ВСУ получили возможность проводить активные штурмы. Воевать в самом Бахмуте нерационально, город разбит, здания превратились в куски бетона. Надо выйти за Бахмут, ведь это важная транспортная развязка. Враг пытался его захватить, чтобы двигаться на Славянск и Краматорск. А если мы его захватим, то пройдем по тылам в Донецком или Луганском направлениях", — пояснил Фокусу Крамаров.

Кроме 72-й ОМБр, месяц назад россияне перекинули резервы для удержания контрнаступления на Клещиевку. Когда ВСУ получили кассетные боеприпасы, эти резервы очень быстро исчезли, заметил эксперт.

"ВС РФ тогда не смогли вывести десантно-штурмовые подразделения, чтобы их перекинуть на юг. Теперь стоит вопрос о 25-й армии РФ, которая заходит на Луганское направление. Вероятно, ее части направят под Бахмут", — заключил военный.

Напомним, недавно Силы обороны Украины в результате успешного штурма заняли часть поселка Опытное в Бахмутском районе, а также продвинулись в районе Новомайорского.

Фокус ранее писал о возможной оперативной паузе на фронте. ВС РФ будут пытаться остановить полномасштабное вторжение в Украину на 4-5 месяцев, уверен советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.