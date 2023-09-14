Преждевременно: в 3 ОШБр опровергли заявление Маляр об освобождении Андреевки под Бахмутом

По информации командования 3-й бригады ВСУ, пока рано говорить о деоккупации населенного пункта на Донбассе и подобные заявления могут навредить жизням защитников. Замминистра Маляр уже отредактировала пост, в котором сообщала об освобождении Андреевки.

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Заявление о том, что Вооруженные силы Украины вернули контроль над населенным пунктом Андреевка на Бахмутском направлении не соответствует действительности. Об этом написала пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады в своем Telegram-канале.

По информации командования, в районах Клещиевки и Андреевки в Донецкой области продолжаются серьезные и тяжелые бои, поэтому информация о деоккупации одного из населенных пунктов является ложной и преждевременной.

ВСУ еще не вернули контроль над населенным пунктом Андреевка Фото: Скриншот

"Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач", — говорится в сообщении бригады, которая сейчас находится на этом участке фронта.

"Освобождение" Андреевки": что известно

14 сентября замминистра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале написала, что несмотря на ожесточенные бои в районе Бахмута в Донецкой области, украинские военные вернули контроль над селом Андреевка.

"И у нас там хорошие новости. Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях", — заявила Анна Маляр.

Опровержение со стороны 3-й отдельной штурмовой бригады она никак не прокомментировала на момент публикации материала, лишь отредактировала свой пост дописав, что "ситуация очень сложная и изменчивая"..

Анна Маляр сообщила о контроле над Андреевкой (до редактирования) Фото: Скриншот Анна Маляр сообщила о контроле над Андреевкой (после редактирования) Фото: Скриншот

В Генштабе ВСУ также не предоставили никакой новой информации о ситуации на Бахмутском направлении. В утренней сводке лишь сообщалось об ожесточенных боях возле Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области.

Напомним, 13 сентября военный эксперт и майор запаса из батальона им. генерала Кульчицкого Алексей Гетьман заявлял, что ВС РФ не сделают "жеста доброй воли" после потери Клещиевки и не сдадут Бахмут. Россия для оккупации города на Донбассе положила десятки тысяч солдат и "продала" это как победу над Украиной.