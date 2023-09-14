"Закрепляемся": ВСУ освободили Андреевку под Бахмутом, — Минобороны (карта)

По словам замминистра Анны Маляр, украинские защитники продолжают закрепляться на занятых позициях в деоккупированном населенном пункте.

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Украинские военные продолжают контрнаступление и освобождают от российской оккупации новые территории. Теперь населенный пункт Андреевка на Бахмутском направлении находится под контролем ВСУ. Об этом написала заместительница министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале 14 сентября.

По ее словам, украинские защитники не стоят на месте на Бахмутском направлении в Донецкой области и продвигаются вперед.

ВСУ вернули контроль над еще одним населенным пунктом на Бахмутском направлении Фото: Скриншот

Северный фланг Бахмутского направления: подробности

Здесь противник пытается отбить потерянные позиции, но их встречает сопротивление со стороны Вооруженных сил Украины.

Южный фланг Бахмутского направления: подробности

Силы обороны успешного продвигаются на этом участке фронта. Основные бои сейчас сосредоточены в районе населенных пунктов: Андреевка, Курдюмовка и Клещиевка.

"И у нас там хорошие новости. Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях", — заявила Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Ситуация на Бахмутском направлении: информация от Генштаба

В Генштабе ВСУ официально не комментировали освобождение населенного пункта Андреевка на момент публикации материала. В утренней сводке сообщалось, что украинские бойцы нанесли значительные потери живой силе и технике противника на участке возле Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области.

Напомним, 13 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что ВСУ продвигаются в направлении населенного пункта Клещиевка в Донецкой области, однако пока рано говорить о завершении операции ВСУ в этом населенном пункте.