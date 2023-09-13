"Продолжаются боевые действия": в ВСУ заявили о продвижении в Клещиевке (видео)

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, Силы обороны имеют успехи в направлении населенных пунктов Андреевка, Бахмут и Курдюмовка.

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Украинские военные активно продвигаются в направлении населенного пункта Клещиевка в Донецкой области. Тем не менее, пока еще рано говорить о завершении операции Вооруженных Сил Украины в этом конкретном населенном пункте. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш для "Радио Свобода".

"Да, действительно, в Клещиевке есть продвижение. О том, еще рано говорить о том, что мы полностью закончили там операцию. Продолжаются боевые действия", — рассказал он.

Кроме этого, по его словам, Силы обороны имеют успехи в направлении населенных пунктов Андреевка, Бахмут и Курдюмовка.

В крайнем отчете по состоянию на утро 13 сентября Генштаб ВСУ перечислил направления, где происходят успешные атаки на позиции ВС РФ. Речь идет именно о Клищиевке в Донецкой области и частичном успехе у Работино в Запорожской области. Что касается ситуации на Бахмутском отрезке фронта, то указано, что враг пытается атаковать к северу от города — возле села Орехово-Васильевка.

Волонтеры движения DeepState также опубликовали собственную аналитику: отметили, что в Клещиевке уже происходит "зачистка". В частности, отыскивают последних солдат РФ в окрестностях села. В то же время неделю назад, 6 сентября, утверждалось, что бойцам Сил обороны удалось вытеснить врага из половины села Клещиевка.