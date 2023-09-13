"Тривають бойові дії": у ЗСУ заявили про просування в Кліщіївці (відео)

За словами начальника прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, Сили оборони мають успіхи в напрямку населених пунктів Андріївка, Бахмут і Курдюмівка.

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Українські військові активно просуваються в напрямку населеного пункту Кліщіївка в Донецькій області. Проте, поки ще рано говорити про завершення операції Збройних Сил України в цьому конкретному населеному пункті. Про це повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш для"Радіо Свобода".

"Так, дійсно, у Кліщіївці є просування. Про те, ще рано говорити про те, що ми повністю закінчили там операцію. Тривають бойові дії", — розповів він.

Крім цього, за його словами, Сили оборони мають успіхи в напрямку населених пунктів Андріївка, Бахмут і Курдюмівка.

У крайньому звіті станом на ранок 13 вересня Генштаб ЗСУ перерахував напрямки, де відбуваються успішні атаки на позиції ЗС РФ. Йдеться саме про Кліщіївку на Донеччині та частковий успіх біля Работиного в Запорізькій області. Щодо ситуації на Бахмутському відрізку фронту, то зазначено, що ворог намагається атакувати на північ від міста — біля села Оріхове-Василівка.

Волонтери руху DeepState також опублікували власну аналітику: зазначили, що в Кліщіївці вже відбувається "зачистка". Зокрема, відшукують останніх солдатів РФ на околицях села. Водночас тиждень тому, 6 вересня, стверджувалося, що бійцям Сил оборони вдалося витіснити ворога з половини села Кліщіївка.