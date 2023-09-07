Звільнили половину Кліщіївки: ЗСУ успішно вибивають ворога на південь від Бахмуту, — ISW

Сили оборони атакують позиції ЗС РФ на Бахмутському напрямку. Зокрема відбуваються атаки у п'яти точках на відстані від 5 до 13 км від населеного пункту, захопленого ворогом влітку 2023 року.

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Інститут вивчення війни підтвердив успішне просування ЗСУ на південь від Бахмуту у районі села Кліщіївка на Донеччині. Крім того, Сили оборони мають успіхи на південь від Оріхова: зайняли нові позиції між Роботиним та Новопрокопівкою. Про деталі ситуації на східному відрізку фронту ідеться у крайній аналітичній записці ISW.

Аналітики посилаються на повідомлення Генштабу ЗСУ та на заяви командувача Сухопутними військами генерала Олександра Сирського. З їхніх слів випливає, що Сили оборони дійсно мають успіхи на південь від Бахмуту. Зокрема, Сирський зазначив, що бійці "відвойовують позиції в цьому районі".

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Деякі деталі додали російські військкори. Вони запевняють, що Сили оборони вибили противника з половини населеного пункту Кліщіївка (розташований за 5 км на південь від Бахмуту). Також є інформація від Міноборони РФ, що українські бійці перерізали лінії зв'язку ЗС РФ біля цього села.

ISW - про події під Бахмутом Фото: ISW

Зазначимо, на онлайн-карті спільноти DeepState показано, як змінилась лінія фронту біля Кліщіївки. Помітно, що бої пересунулись на 700 м вглиб позиції ЗС РФ.

Ситуація біля Кліщіївки станом на 4 вересня 2023 року Фото: DeepState Ситуація біля Кліщіївки станом на 6 вересня 2023 року Фото: DeepState

Також у звіті ISW перелічено ще кілька точок, де ЗСУ атакували позиції ворога навколо Бахмуту:

північніше — Оріхово-Василівка (за 11 км), Яковлівка (за 14 км), Соледар (9 км);

південніше — Кліщіївка (за 5 км), Андріївка (за 10 км), Курдюмівка (за 13 км).

Ситуація навколо Бахмуту станом на 7 вересня 2023 року Фото: Google maps

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році: деталі

Станом на 7 вересня 2023 року Сили оборони України прорвали лінію оборони ЗС РФ у Запорізькій області у районі села Роботине — про це раніше повідомили в Міноборони України та підтвердив Інститут вивчення війни. Також українські військові підійшли впритул до фортифікацій біля дороги, яка проходить на північний захід від села Вербове.

Тим часом російська промисловість не здатна виробити для ЗС РФ достатню кількість снарядів, високоточних ракет і навіть шин. Щоб закупити нові снаряди, президент Росії Володимир Путін має зустрітись з очільником КНДР Кім Чен Ином у Владивостоці. Водночас поповнити запаси електроніки для випуску ракет не допомагає ні контрабанда, ні "сірі схеми".

Нагадуємо, в ніч на 7 вересня ЗС РФ атакували дронами Сумщину та Одещину: ОВА підтвердили, що над регіоном працювала українська ППО. Пізніше командування Повітряними силами повідомило про масштаб атаки: ворог запустив три десятки дронів-камікадзе Shahed-136.