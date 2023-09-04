До Владивостока на бронепоїзді: Кім Чен Ин з'їздить до Путіна й обговорить постачання зброї, — NYT

За даними журналістів, Путін розраховує на постачання боєприпасів для артилерії й протитанкових ракет. Кім Чен Ин очікує, що росіяни поділяться передовими технологіями для супутників і атомних підводних човнів.

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Голова Державної ради КНДР Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ, щоб зустрітися з головою Кремля Володимиром Путіним. Заплановано обговорення постачання до РФ великих обсягів озброєнь, які мають використовуватися для війни проти України. Про це повідомляє The New York Times.

За даними джерел журналістів, очільник Північної Кореї прибуде до РФ із Пхеньяна, найімовірніше, броньованим потягом. Зустріч із Путіним має відбутися у Владивостоці, а потім північнокорейський керівник, можливо, з'їздить до Москви.

Повідомляється, що Путін розраховує узгодити постачання артилерійських боєприпасів і протитанкових ракет, зі свого боку, Кім Чен Ин очікує, що росіяни поділяться передовими розробками для супутників і атомних підводних човнів. До того ж у Північній Кореї очікують і на продовольчу допомогу, оскільки, за повідомленнями журналістів, масштаби голоду в Північній Кореї наблизилися до кінця 90-х років.

Голови держав відвідають кампус Далекосхідного федерального університету у Владивостоці, де з 10 до 13 вересня відбудеться Східний економічний форум.

Минулого тижня у Вашингтоні попередили, що Путін і Кім обмінялися листами, в яких обговорили можливу збройову угоду.

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, переговори на високому рівні щодо військового співробітництва РФ і КНДР активно просуваються.

Висловлюється припущення, що Кім Чен Ин після Владивостока відвідає космодром "Східний", де 2022 року відбулася зустріч Путіна з білоруським політиком Олександром Лукашенком.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин укотре з'явився на публіці разом із донькою.

Наприкінці серпня очільник Північної Кореї відвідав фабрику ракет у костюмі із "Зефірної людини" з "Мисливців за привидами".