Вихід у білому: Кім Чен Ин знову з'явився на публіці разом із донькою

Кім Чжу Е, яку називають спадкоємицею Північнокорейського диктатора, супроводжувала батька з нагоди Дня військово-морського флоту.

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Кім Чен Ин знову вийшов у світ разом зі своєю донькою Кім Чжу Е, яку пророкують його спадкоємиці. Дівчинка, якій близько десяти років, віднедавна постійно супроводжує батька на всіх важливих заходах. І днями вона зустрілася з військовими з нагоди Дня військово-морського флоту КНДР. Про це пише NBC news.

Кім Чен Ин відвідав штаб-квартиру ВМС у Північній Кореї і зробив спільне фото з військовими, які з такої нагоди були в парадній білій формі.

Кім Чен Ин знову вийшов у світ

Сам він одягнувся у світло-кремовий костюм, а вбрання його дочки Кім Чжу Е явно вторило військовому стилю. Білий піджак прикрашали золоті деталі та брошка. Це була перша поява Чжу Е на публіці з травня. З листопада Кім приводив її на низку публічних заходів, що викликало чутки про її політичний статус і про те, що він готує її в наступниці.

Опісля, на урочистій вечері до Кім Чен Ина приєдналася його сестра Кім Йо Чжон і його дружина Лі Соль Чжу.

Кім Чжу Е з батьком Фото: Yonhap

Кім заявив, що ядерна зброя буде розгорнута на флоті, коли США і союзники почнуть нові навчання.

У своїй промові в понеділок Кім заявив, що води біля Корейського півострова стали нестабільними "через небезпеку ядерної війни" через військові дії під керівництвом США.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що військово-морський флот його країни стане "компонентом державного ядерного стримування" після того, як США, Південна Корея і Японія провели тристоронні військово-морські навчання для боротьби зі зростаючими ядерними загрозами Північної Кореї.

Військові США і Південної Кореї з минулого тижня окремо проводять літні двосторонні навчання. Північна Корея розглядає подібні навчання за участю США як репетицію вторгнення, хоча Вашингтон і його партнери стверджують, що їхні навчання мають оборонний характер.

Кім заявив, що військові частини кожної служби будуть оснащені новим озброєнням відповідно до рішення уряду про розширення експлуатації тактичної ядерної зброї.

Це передбачає, що Північна Корея розгорне нові ракети, здатні нести ядерну зброю, для свого військово-морського флоту.

Він також закликав свої збройні сили бути постійно готовими до бою, щоб "зірвати плани суперників щодо вторгнення в його країну".

Але цим він не обмежився і назвав президента Джо Байдена, президента Південної Кореї Юн Сок Єля і прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду "бандитськими босами".

Північна Корея зазвичай відповідає на військові навчання США і Південної Кореї власними ракетними випробуваннями. Минулого четверга друга спроба запустити в космос супутник-шпигун провалилася. У день початку навчань Кім нібито спостерігав за випробувальними стрільбами стратегічних крилатих ракет.

З початку 2022 року Північна Корея провела понад 100 випробувань зброї, багато з яких були пов'язані з ракетами, здатними нести ядерну зброю, призначеними для нанесення ударів по США, Південній Кореї та Японії. Багато експертів кажуть, що Північна Корея зрештою хоче використати свій збільшений військовий потенціал, щоб домогтися більших поступок від США.

Нагадаємо, чергова поява Кім Чжу Е на публіці разом з її батьком, знову спровокувала чутки про те, що саме вона є його спадкоємицею попри те, що в неї є брати.

Кім Чжу Е з батьком Фото: Yonhap

Офіційні особи Південної Кореї стверджують, що Кім не призначив її своєю спадкоємицею. Вони вважають, що Кім, імовірно, намагається використати публічний виступ своєї доньки як спосіб показати своєму народові, що один із його дітей одного дня успадкує його владу, що стане третьою спадковою передачею влади в країні.

А тим часом у КНДР не надто люблять доньку Кім Чен Ина через її квітучий вигляд. Людей обурює той факт, що юна Кім Чжу Е у своєму юному віці вже майже наздогнала на зріст свого батька і має "пухкий вигляд, як Місяць", у той час як прості люди голодують.