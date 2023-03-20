Дочка Кім Чен Ина вкрай непопулярна в Північній Кореї через свій квітучий вигляд

За даними анонімних джерел, північнокорейські громадяни незадоволені тим, що дев'ятирічна дочка Кім Чен Ина "пухка, як місяць", тоді як їхні діти голодують.

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Дочка лідера КНДР Кім Чен Ина, дев'ятирічна Кім Чжу Е, вкотре з'явилася на публіці разом із батьком. Вона разом із ним побувала на військових навчаннях, які включали запуск балістичної ракети з імітацією ядерної боєголовки. Це ще раз підтвердило підозри про те, що Кім Чен Ин готує свою дочку в наступниці. Проте джерела в Північній Кореї повідомляють, що місцеві жителі не надто захоплюються юною донькою свого лідера. Про це пише Daily Mail.

Їх обурює той факт, що дев'ятирічна (або десятирічна) Кім Чжу Е у своєму юному віці вже майже наздогнала за зростом свого батька та надто "пухка", тоді як прості люди голодують.

Це сталося після прогнозів, що цього року Північній Кореї не вистачить близько 1 мільйона тонн зерна, щоби прогодувати 25 мільйонів громадян.

Анонімне джерело повідомило південнокорейським ЗМІ, що громадян КНДР "розлютив" той факт, що офіційно названа "улюбленою дитиною" Північної Кореї дівчинка "добре їсть і живе у відмінних умовах", тоді як їхні власні діти голодують і не завжди можуть поїсти тричі за день.

"Люди кажуть щось на кшталт: "Вона, мабуть, добре харчується, адже її обличчя таке біле і пухке, як місяць. Більшість людей недоїдають, тому їхні вилиці випирають ще більше, ніж раніше", — повідомило джерело. Також воно сказало, що громадянам не подобається "багатий одяг" доньки їхнього лідера.

Кім Чен Ин із дружиною та дочкою Фото: Скриншот

Нещодавня поява Кім Чжу Е на військових навчаннях була її сьомою офіційною появою на публіці з того часу, як її вперше побачили на випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети в листопаді 2022 року, що викликало деякі припущення, що її готують як наступницю Кім Чен Ина. За чутками, диктатор має ще двох дітей, але вони ніколи не з'являлися на публіці. Кім Чжу Е — його друга дитина, вона також має старшого брата. Стать молодшої дитини Кіма невідома.

Але в Південній Кореї не впевнені, що дівчинку всерйоз можна вважати спадкоємицею династії Кімів, заснованої 1948 року.

Кім Чен Ин і Кім Чжу Е Фото: Yonhap

"Навіть якщо Північна Корея створить структуру наступності, залишаються питання щодо того, чи зможе жінка очолити військово-орієнтований північнокорейський режим", — зазначив Квон Ен Се, міністр із питань об'єднання Південної Кореї.

Раніше цього місяця Національна розвідувальна служба Південної Кореї провела закритий брифінг для депутатів про неї та розповіла все, що відомо про юну Кім Чжу Е.

Зважаючи на все, вона ніколи не ходила до школи та навчалася вдома. Їй подобається верхова їзда, плавання та гірські лижі.

"У нас є інформація, що Кім Чен Ин дуже задоволений тим, як Кім Чжу Е їздить верхи", — повідомили в розвідці. Лідер КНДР і сам любить верхову їзду, раніше офіційні ЗМІ Північної Кореї публікували фото його підйому на гору Пектусан верхи на білому коні.

Кім Чен Ин верхи на коні Фото: Скріншот

Невдоволення простих громадян КНДР тим, який вигляд має дочка їхнього лідера, цілком зрозуміла. Після розпаду СРСР і припинення підтримки, у 1990-х рр., у країні розпочався голод. За різними даними, він забрав життя до двох мільйонів людей. Також не всі жителі КНДР мають доступ до чистої питної води, тому в країні нерідкісні спалахи малярії, гепатиту й туберкульозу. До того ж сам Кім Чен Ин зізнавався у 2018 році, що в його країні "нічим пишатися" в системі охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що офіційні органи Північної Кореї змушують дівчат і жінок, яких звуть так само, як дочку генерального секретаря Кім Чен Ина — Чжу Е — змінити своє ім'я.