Дочь Ким Чен Ына крайне непопулярна в Северной Корее из-за своего цветущего вида

По данным анонимных источников, северокорейские граждане недовольны тем, что девятилетняя дочь Ким Чен Ына "пухлая, как луна", тогда как их собственные дети голодают.

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Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, девятилетняя Ким Чжу Э, в очередной раз появилась на публике вместе с отцом. Она вместе с ним побывала на военных учениях, включавшие запуск баллистической ракеты с имитацией ядерной боеголовки. Что еще раз подтвердило подозрения о том, что Ким Чен Ын готовит свою дочь в преемницы. Однако источники в Северной Корее сообщают, что местные жители не слишком восхищаются юной дочкой своего лидера. Об этом пишет Daily Mail.

Их возмущает тот факт, что девятилетняя (или десятилетняя) Ким Чжу Э в своем юном возрасте уже почти догнала по росту своего отца и выглядит слишком "пухлой", в то время как простые люди голодают.

Это произошло после прогнозов, что в этом году Северной Корее не хватит около 1 миллиона тонн зерна, чтобы прокормить 25 миллионов граждан.

Анонимный источник сообщил южнокорейским СМИ, что граждан КНДР "разозлил" тот факт, что официально названная "любимым ребенком" Северной Кореи девочка "хорошо ест и живет в отличных условиях", в то время как их собственные дети голодают и не всегда могут поесть три раза в день.

"Люди говорят что-то вроде: "Она, должно быть, хорошо питается, ведь ее лицо такое белое и пухлое, как луна. Большинство людей недоедают, поэтому их скулы выпирают еще больше, чем прежде", — сообщил источник. Также он сказал, что гражданам не нравится "богатая одежда" дочки их лидера.

Ким Чен Ын с женой и дочерью Фото: Скриншот

Недавнее появление Ким Чжу Э на военных учениях было ее седьмым официальным появлением на публике с тех пор, как ее впервые увидели на испытании межконтинентальной баллистической ракеты в ноябре 2022 года, что вызвало некоторые предположения, что ее готовят к преемницы Ким Чен Ына. По слухам, у диктатора есть еще двое детей, но они никогда не появлялись на публике. Ким Чжу Э – его второй ребенок, также у нее есть старший брат. Пол младшего ребенка Кима неизвестен.

Но в Южной Корее не уверены, что девочку всерьез можно считать наследницей династии Кимов, основанной в 1948 году.

Ким Чен Ын и Ким Чжу Э Фото: Yonhap

"Даже если Северная Корея создаст структуру преемственности, остаются вопросы относительно того, сможет ли женщина возглавить военно-ориентированный северокорейский режим", — отметил Квон Ен Се, министр по вопросам объединения Южной Кореи.

Ранее в этом месяце Национальная разведывательная служба Южной Кореи провела закрытый брифинг для депутатов о ней и рассказала все, что известно о юной Ким Чжу Э.

Судя по всему, она никогда не ходила в школу и обучалась на дому. Ей нравится верховая езда, плавание и горные лыжи.

"У нас есть информация, что Ким Чен Ын очень доволен тем, как Ким Чжу Э ездит верхом", — сообщили в разведке. Лидер КНДР и сам любит верховую езду, ранее официальные СМИ Северной Кореи публиковали фото его подъема на гору Пэктусан верхом на белом коне.

Ким Чен Ын верхом на коне Фото: Скриншот

Недовольство простых граждан КНДР тем, как выглядит дочь их лидера, вполне объяснимо. После распада СССР и прекращения поддержки, в 1990-х гг., в стране начался голод. По разным данным, он унес жизни до двух миллионов людей. Также не все жители КНДР имеют доступ к чистой питьевой воде, так что в стране нередки вспышки малярии, гепатита и туберкулеза. К тому же сам Ким Чен Ын признавался в 2018 году, что в его стране "нечем гордится" в системе здравоохранения.

Напомним, ранее стало известно, что официальные органы Северной Кореи заставляют девушек и женщин, которых зовут так же, как дочь генерального секретаря Ким Чен Ына — Чжу Э, сменить свое имя.