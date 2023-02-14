Одна Чжу Э: в Северной Корее тезок дочери Ким Чен Ына заставляют сменить имя, — СМИ
По информации журналистов, девочкам и женщинам в КНДР теперь нельзя носить имя Чжу Э. Десять лет назад то же самое касалось имени самого генсека Ким Чен Ына.
Официальные органы Северной Кореи заставляют девушек и женщин, которых зовут так же, как 10-летнюю дочь генерального секретаря Ким Чен Ына — Чжу Э, сменить свое имя. Об этом пишет Radio Free Asia со ссылкой на собственные анонимные источники.
"Отдел безопасности города Чхонджин 8 февраля вызвал женщин, зарегистрированных под именем Чжу Э, и приказал им сменить имя", — рассказал журналистам собеседник, чье имя в статье не называется.
По мнению властей КНДР, имя должно быть "зарезервировано" для высокопоставленной особы, то есть для дочери лидера страны.
Как уточняет издание, такая политика вызывает критику со стороны местных жителей.
Издание The Korea Times, в свою очередь, уточняет, что десять лет назад то же самое касалось личности самого генсека: мужчин с именем Чен Ын заставляли менять имена.
"Директива была "добровольной", но, как мы знаем, в Северной Корее мало что делается добровольно, особенно когда речь идет о приказах руководства", — рассказал изданию Insider Су Ким, бывший аналитик ЦРУ, а ныне политический аналитик американского аналитического центра Rand Corporation.
Наследница Ким Чен Ына — Чжу Э: что о ней известно
В ноябре 2022 года генеральный секретарь КНДР Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь Чжу Э. До этого фотографий 38-летнего северокорейского лидера ни с одним из его, предположительно, трех детей в СМИ не публиковалось.
Чжу Э присоединилась к отцу во время проверки запуска крупнейшей в стране межконтинентальной баллистической ракеты.
По словам эксперта по Северной Корее из Центра Стимсона в Вашингтоне Майкла Мэддена, то, что Ким вывел в свет свою дочь, может говорить о преемственности власти.
Чуть позже в том же месяце генсек снова появился на публике с Чжу Э — на этот раз для осмотра войск и межконтинентальной баллистической ракеты. При этом государственное информационное агентство KCNA назвало девочку "самым любимым" и "драгоценным" ребенком Кима.
В начале января этого года New York Times написал о том, что Ким Чен Ын готовит дочь себе в преемницы. Некоторые аналитики считают, что, назвав возможного наследника власти на раннем этапе, Ким Чен Ын пытается избежать ошибок, допущенных его отцом.