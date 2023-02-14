Одна Чжу Э: в Северной Корее тезок дочери Ким Чен Ына заставляют сменить имя, — СМИ

По информации журналистов, девочкам и женщинам в КНДР теперь нельзя носить имя Чжу Э. Десять лет назад то же самое касалось имени самого генсека Ким Чен Ына.

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Официальные органы Северной Кореи заставляют девушек и женщин, которых зовут так же, как 10-летнюю дочь генерального секретаря Ким Чен Ына — Чжу Э, сменить свое имя. Об этом пишет Radio Free Asia со ссылкой на собственные анонимные источники.

"Отдел безопасности города Чхонджин 8 февраля вызвал женщин, зарегистрированных под именем Чжу Э, и приказал им сменить имя", — рассказал журналистам собеседник, чье имя в статье не называется.

По мнению властей КНДР, имя должно быть "зарезервировано" для высокопоставленной особы, то есть для дочери лидера страны.

[ + – ] Ким Чжу Э Фото: RFA

Как уточняет издание, такая политика вызывает критику со стороны местных жителей.

Издание The Korea Times, в свою очередь, уточняет, что десять лет назад то же самое касалось личности самого генсека: мужчин с именем Чен Ын заставляли менять имена.

"Директива была "добровольной", но, как мы знаем, в Северной Корее мало что делается добровольно, особенно когда речь идет о приказах руководства", — рассказал изданию Insider Су Ким, бывший аналитик ЦРУ, а ныне политический аналитик американского аналитического центра Rand Corporation.

Наследница Ким Чен Ына — Чжу Э: что о ней известно

В ноябре 2022 года генеральный секретарь КНДР Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь Чжу Э. До этого фотографий 38-летнего северокорейского лидера ни с одним из его, предположительно, трех детей в СМИ не публиковалось.

Чжу Э присоединилась к отцу во время проверки запуска крупнейшей в стране межконтинентальной баллистической ракеты.

По словам эксперта по Северной Корее из Центра Стимсона в Вашингтоне Майкла Мэддена, то, что Ким вывел в свет свою дочь, может говорить о преемственности власти.

Чуть позже в том же месяце генсек снова появился на публике с Чжу Э — на этот раз для осмотра войск и межконтинентальной баллистической ракеты. При этом государственное информационное агентство KCNA назвало девочку "самым любимым" и "драгоценным" ребенком Кима.

В начале января этого года New York Times написал о том, что Ким Чен Ын готовит дочь себе в преемницы. Некоторые аналитики считают, что, назвав возможного наследника власти на раннем этапе, Ким Чен Ын пытается избежать ошибок, допущенных его отцом.