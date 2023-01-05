Ким Чен Ын готовит "самую любимую" дочь в преемницы, — СМИ

Эксперты полагают, что юная Ким Чжу Э, может в будущем стать преемницей своего отца.

Related video

С недавних пор Ким Чен Ын стал часто появляться на публике с дочкой. И хотя пока никто из западных журналистов не может сказать, как точно ее зовут и сколько ей лет, ее внезапный публичный пиар может значить, что глава КНДР готовит ее в преемницы. Об этом пишет NYtimes.

На фотографии, предоставленной северокорейскими государственными СМИ, запечатлены Ким Чен Ын и его дочь после испытательного запуска ракеты в ноябре.

[ + – ] Ким Чен Ын с "любимой дочерью" Ким Чжу Э Фото: Yonhap

Под Новый год государственные СМИ Северной Кореи снова опубликовали недатированные фотографии ее и Кима, посещающих ракетно-ядерный объект. Ее возраст и имя пока не сообщаются. Ее просто назвали "самой любимой дочерью" Ким Чен Ына.

Этого было достаточно, чтобы журналисты заинтересовались девочкой и попытались выяснить, какое место она занимает в династии Кимов.

[ + – ] Ким Чен Ын с женой и дочерью Фото: Yonhap

Хоть Северная Корея не монархия, а ее лидер якобы избирается на съезде правящей Рабочей партии, но Кимы управляли страной как частным семейным предприятием с момента ее основания в конце Второй мировой войны.

И дедушка, и отец Ким Чен Ына правили до своей смерти. А сам Ын, которому в следующий понедельник исполнится 39 лет, уже находится у власти 11 лет и вряд ли в ближайшее время куда-либо уйдет.

Тем не менее остается вопрос, кто будет править после него и под чьим контролем будет быстро растущий ядерный арсенал КНДР.

[ + – ] Сюжет телевидения КНДР

Предположения о планах преемственности в Северной Корее стали высказываться после того, как на этой неделе Сеул и Вашингтон заявили, что обсуждают, как лучше справляться с растущей ядерной угрозой КНДР, используя весь спектр американских оборонных возможностей.

Игра в догадки о правопреемстве началась после того, как 18 ноября 2022 года Северная Корея запустила свою межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" в ходе испытаний.

На следующий день северокорейские государственные СМИ сообщили, что Ким Чен Ын наблюдал за запуском ракеты со своей дочерью. И были опубликованы фото девочки в белой куртке, держащей Кима за руку, пока они шли по испытательному полигону.

Несколько дней спустя Национальное разведывательное управление Южной Кореи идентифицировало молодую девушку как Ким Чжу Э.

О ней упоминал известный баскетболист Деннис Родман, который посещал КНДР в 2013 году. Родман говорил, что даже подержал девочку на руках.

Публичное выступление Чжу Э стало первым случаем, когда Пхеньян подтвердил, что у Ким Чен Ына вообще есть ребенок. До ее дебюта в государственных СМИ простые северокорейцы никогда не видели ни одного из детей своего лидера.

В Южной Корее утверждают, что у Ким Чен Ына трое детей. Старший, вероятно, это сын. Чжу Э – это второй его ребенок. Ей около десяти лет.

[ + – ] Ким Чен Ын и Ким Чжу Э Фото: KCNA

Аналитики подметили, что если Чжу Э назвали "любимой", то она могла быть выбрана представителем следующего поколения семьи Ким. Они также были заинтригованы решением Кима представить ее на ракетном полигоне, подчеркнув связь между семьей Ким и программой вооружения Севера.

Предположения вокруг преемственности усилились, когда Чжу Э снова присоединилась к своему отцу, на этот раз в конце ноября для группового фото с инженерами-ракетчиками. Для этого фото она была одета более официально, в длинное черное пальто и с меховым воротником. Это точная копия пальто, которое носила ее тетя, Ким Е Чжон, во время визита на Олимпиаду.

"Фотографии, вероятно, являются частью тщательно разработанной программы, чтобы показать северокорейцам, что Ким Чжу Э собирается стать преемником", — сказал Чеонг Сон Чан, давний исследователь семьи Ким в Институте Седжонг в Южной Корее.

[ + – ] Ким Чен Ын и Ким Чжу Э в окружении военных

Если бы Ким предпочел дочь сыну в качестве своего прямого наследника, это было бы в высшей степени необычным шагом в патриархальной Северная Корея. Но и сам Ким Чен Ын стал лидером КНДР случайно.

Он младший из трех братьев и был выбран Ким Чен Иром в качестве преемника, тем самым, отодвинув, более вероятных наследников.

И хотя в руководстве Северной Кореи преобладают мужчины, Кима окружают несколько влиятельных женщин: ведущая Ри Чун Хи, министр иностранных дел Чхве Сон Хи и его сестра и пресс-секретарь Ким Е Чжон.

Некоторые аналитики считают, что, назвав возможного преемника на раннем этапе, Ким Чен Ын, возможно, пытается избежать ошибок, допущенных его отцом.

Ким Чен Ир сделал своего младшего сына преемником, но держал это в секрете. Так что в стране циркулировали ненужные слухи о его братьях: Ким Чен Наме и Ким Чен Чхоле. Некоторые даже говорили, что наследственная преемственность в Северной Корее прекратится со смертью Ким Чен Ира.

Только после того, как в 2008 году Ким Чен Ира случился инсульт, Северная Корея начала намекать, что именно Ын был избранным преемником. Обычные северокорейцы никогда не видели его, пока он не появился в эфирах государственных СМИ в 2010 году.

Когда в 2011 году умер его отец, в стране и за границей возникли большие сомнения в способности Ким Чен Ына руководить. Потребовались годы, прежде чем он установил свою неоспоримую власть посредством серии кровавых чисток, включая казнь собственного дяди и убийство сводного брата.

Ким Чен Ын сделал свое правительство и свою семью менее таинственными. Одним из первых действий Кима в качестве лидера было публичное выступление со своей женой Ри Соль Чжу.

[ + – ] Ким Чен Ын с супругой Фото: AFP

Аналитики считают, что представляя дочь в столь юном возрасте, Ким хочет дать ей достаточно времени для подготовки и чтобы его "поданные" успели к ней привыкнуть.

Большинство аналитиков согласились с тем, что, взяв одного из своих детей на мероприятия, связанные с его ядерным арсеналом, Ким Чен Ын напомнил северокорейцам, а особенно молодежи, о том, что династическое правление его семьи и разработка ядерного оружия продолжатся в следующем поколении.

Тэ Ен Хо, бывший северокорейский дипломат, бежавший в Южную Корею в 2016 году и ныне являющийся депутатом в Сеуле, сказал журналистам, что мир узнает, что Ким выбрал преемника, только когда КНДР начнет боготворить конкретного ребенка, как они сделали с мистером Кимом после того, как его преемственность была официально оформлена.

Напомним, ранее, когда ходили слухи о болезни Ким Чен Ына, его преемником называли его сестру Ким Е Чжон. Принцесса Йо-Йонг, как ее называл отец, занимает важный пост в правительстве брата и, как считают аналитики, является куда более безжалостной и жестокой, нежели он сам.