Кім Чен Ин готує "найулюбленішу" доньку в наступниці, — ЗМІ

Експерти вважають, що юна Кім Чжу Е може в майбутньому стати наступницею свого батька.

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З недавніх пір Кім Чен Ин став часто з'являтися на публіці з донькою. І хоча поки що ніхто із західних журналістів не може сказати, як точно її звуть і скільки їй років, її раптовий публічний піар може означати, що голова КНДР готує її в наступниці. Про це пише NY Тіmes.

На фотографії, наданій північнокорейськими державними ЗМІ, знято Кім Чен Ина та його доньку після випробувального запуску ракети в листопаді.

[ + – ] Кім Чен Ин із "улюбленою дочкою" Кім Чжу Е Фото: Yonhap

Під Новий рік державні ЗМІ Північної Кореї знову опублікували недатовані фотографії її та Кіма, які відвідують ракетно-ядерний об'єкт. Її вік та ім'я поки що не повідомляються. Її просто назвали "найулюбленішою дочкою" Кім Чен Ина.

Цього було достатньо, щоб журналісти зацікавилися дівчинкою та спробували з'ясувати, яке місце вона посідає і династії Кімів.

[ + – ] Кім Чен Ин із дружиною і дочкою Фото: Yonhap

Хоч Північна Корея не монархія, а її лідер нібито обирається на з'їзді правлячої Робочої партії, але Кіми керували країною як приватним сімейним підприємством із моменту її заснування наприкінці Другої світової війни.

І дідусь, і батько Кім Чен Ина правили до своєї смерті. А сам Ин, якому наступного понеділка виповниться 39 років, вже перебуває при владі 11 років і навряд чи найближчим часом кудись піде.

Проте залишається питання, хто правитиме після нього та під чиїм контролем буде ядерний арсенал КНДР, який швидко зростатиме.

[ + – ] Сюжет телебачення КНДР

Припущення про плани наступності в Північній Кореї стали висловлюватися після того, як цього тижня Сеул і Вашингтон заявили, що обговорюють, як краще справлятися з ядерною загрозою КНДР, що росте, використовуючи весь спектр американських оборонних можливостей.

Гра в здогади про правонаступництво розпочалася після того, як 18 листопада 2022 року Північна Корея запустила свою міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-17" під час випробувань.

Наступного дня північнокорейські державні ЗМІ повідомили, що Кім Чен Ин спостерігав за запуском ракети зі своєю дочкою. І були опубліковані фото дівчинки в білій куртці, яка тримає Кіма за руку, поки вони йшли по випробувальному полігону.

Через кілька днів Національне розвідувальне управління Південної Кореї ідентифікувало молоду дівчину як Кім Чжу Е.

Про неї згадував відомий баскетболіст Денніс Родман, який відвідував КНДР у 2013 році. Родман казав, що навіть потримав дівчинку на руках.

Публічний виступ Чжу Е став першим випадком, коли Пхеньян підтвердив, що Кім Чен Ін узагалі має дитину. До її дебюту в державних ЗМІ прості північнокорейці ніколи не бачили жодного з дітей свого лідера.

У Південній Кореї стверджують, що Кім Чен Ин має трьох дітей. Старший, мабуть, це син. Чжу Е — це друга його дитина. Їй близько десяти років.

[ + – ] Кім Чен Ин і Кім Чжу Е Фото: KCNA

Аналітики зауважили, що якщо Чжу Е назвали "улюбленою", то вона могла бути обрана представником наступного покоління сім'ї Кім. Вони також були заінтриговані рішенням Кіма представити її на ракетному полігоні, наголосивши на зв'язку між сім'єю Кім та програмою озброєння Півночі.

Припущення довкола наступності посилилися, коли Чжу Е знову приєдналася до свого батька, цього разу наприкінці листопада для групового фото з інженерами-ракетниками. Для цього фото вона була одягнена більш офіційно, у довге чорне пальто та з хутряним коміром. Це точна копія пальта, яке носила її тітка, Кім Е Чжон під час візиту на Олімпіаду.

"Фотографії, ймовірно, є частиною ретельно розробленої програми, щоб показати північнокорейцям, що Кім Чжу Е має намір стати наступником", — сказав Чеонг Сон Чан, давній дослідник сім'ї Кім в Інституті Седжонг у Південній Кореї.

[ + – ] Кім Чен Ин і Кім Чжу Е в оточенні військових

Якби Кім віддав перевагу дочці синові як свого прямого спадкоємця, це було б надзвичайно незвичайним кроком у патріархальній Північній Кореї. Але й сам Кім Чен Ин став лідером КНДР випадково.

Він молодший із трьох братів і був обраний Кім Чен Іром як наступник, тим самим, відсунувши, вірогідніших спадкоємців.

І хоча в керівництві Північної Кореї переважають чоловіки, Кіма оточують кілька впливових жінок: ведуча Рі Чун Хі, міністр закордонних справ Чхве Сон Хі та його сестра та прес-секретар Кім Е Чжон.

Деякі аналітики вважають, що, назвавши можливого наступника на ранньому етапі, Кім Чен Ин, можливо, намагається уникнути помилок, допущених його батьком.

Кім Чен Ір зробив свого молодшого сина наступником, але тримав це у секреті. Тож у країні циркулювали непотрібні чутки про його братів: Кім Чен Наме та Кім Чен Чхоле. Дехто навіть казав, що спадкова спадкоємність у Північній Кореї припиниться зі смертю Кім Чен Іра.

Тільки після того, як у 2008 році Кім Чен Іра стався інсульт, Північна Корея почала натякати, що саме ІН був обраним наступником. Звичайні північнокорейці ніколи не бачили його, доки він не з'явився в ефірах державних ЗМІ у 2010 році.

Коли в 2011 році помер його батько, у країні та за кордоном виникли великі сумніви щодо здатності Кім Чен Ына керувати. Потрібні були роки, перш ніж він встановив свою незаперечну владу за допомогою серії кривавих чисток, включаючи страту власного дядька і вбивство зведеного брата.

Кім Чен Ин зробив свій уряд і свою сім'ю менш таємничими. Однією з перших дій Кіма як лідера був публічний виступ зі своєю дружиною Рі Соль Чжу.

[ + – ] Кім Чен Ин з дружиною Фото: AFP

Аналітики вважають, що представляючи дочку в такому юному віці, Кім хоче дати їй достатньо часу для підготовки і щоб його "подані" встигли до неї звикнути.

Більшість аналітиків погодилися з тим, що, взявши одного зі своїх дітей на заходи, пов'язані з його ядерним арсеналом, Кім Чен Ин нагадав північнокорейцям, а особливо молоді, про те, що династичне правління його сім'ї та розробка ядерної зброї продовжаться у наступному поколінні.

Те Ен Хо, колишній північнокорейський дипломат, який утік до Південної Кореї у 2016 році і є депутатом у Сеулі, сказав журналістам, що світ дізнається, що Кім вибрав наступника, тільки коли КНДР почне обожнювати конкретну дитину, як вони зробили з містером Кімом після того Як його наступність була офіційно оформлена.

Нагадаємо, раніше, коли ходили чутки про хворобу Кім Чен Іна, його наступником називали його сестру Кім Е Чжон. Принцеса Йо-Йонг, як її називав батько, займає важливу посаду в уряді брата і, як вважають аналітики, є набагато безжальнішою і жорстокішою, ніж він сам.