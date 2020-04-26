Принцесса Йо-Йонг. Что известно о сестре Ким Чен Ына, которую пророчат в руководители КНДР

На фоне слухов, что Ким Чен Ын умер или находится в тяжелом состоянии, в СМИ появилась информация, что новым главой КНДР может стать его старшая сестра— Ким Ё Чжон. Фокус постарался выяснить все, что известно о таинственной дочери Ким Чен Ира, которая может стать первой леди-диктатором в Северной Корее

Слухи о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын заболел начали упорно циркулировать с 16 апреля, когда он пропустил празднование годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. При этом на публике он не появлялся с 11 апреля. 25 апреля несколько азиатских СМИ написали, что диктатор находится в "вегетативном состоянии", а гонконгские журналисты со ссылкой на достоверный источник даже сообщили, что Ким Чен Ын умер. Тогда же появилась информация, что Китай спешно отправил бригаду медиков в Северную Корею.

Среди причин тяжелого состояния Ким Чен Ына называлась неудачная операция по стентированию на сердце. Хирург якобы настолько волновался, что у него буквально дрожали рук и он не смог провести все манимуляции правильно.

Достоверность этой информации никто проверить не может из-за закрытости КНДР. Официально в Северной Кореи о здоровье Ким Чен Ына молчат. Только госрадио после появления слухов о его смерти опубликовало заявление диктатора о благодарности строителям городка Самчжиен, но фото/видео доказательств его деятельности не предоставило. Тем времен, в руководстве Южной Кореи считают, что Ким Чен Ын жив и здоров.

На фоне отсутствия достоверной информации о главе КНДР в СМИ еще на прошлой неделе появилась информация, что в преемники Ким Чен Ыну готовят его старшую сестру Ким Ё Чжон. О ней известно немного, но, опять же по слухам, она имеет большое влияние на своего брата и является самой влиятельной женщиной в КНДР. Якобы еще в конце 2019 года на пленарном заседании центрального комитета трудовой партии Северной Кореи было принято решение, что на случай внезапной смерти Ким Чен Ына или если он не сможет управлять страной по другим причинам, всю власть передать именно ей.

У ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира, который скончался в 2011 году было четверо детей. От известной актрисы Сон Хе Рим – сын Ким Чен Нам (родился в 1971 году). Он впал в немилость, был изгнан и убит в аэропорту Куала-Лумпура в 20017 году. От балерины Кон Ён Хи родились трое: Ким Чен Чхоль (родился в 1981 году), являлся одним из кандидатов в преемники после смерти отца, но уступил Ким Чен Ыну (родился в 1984 году) и, собственно, Ким Ё Чжон.

По данным Министерства финансов США, сестра Ким Чен Ына родилась в Пхеньяне 26 сентября 1989 года. Эта информацию была обнародована, когда "северокорейскую принцессу" внесли в черный список за нарушения прав человека в прошлом году. Но разведка Южной Кореи сообщает, что она родилась в 1987 году. В любом случае, Ким Ё Чжон около 30 лет.

Ким Чен Ир обожал свою дочь. По словам Кэндзи Фуджимото, японского шеф-повара, который одно время работал в Северной Корее, диктатор называл ее "сладкая Йо-Йонг" и "принцесса Йо-Йонг".

Про нее известно, что она дружна со своим братом-диктатором. Вместе они учились в Швейцарии с 1996 по 2000 гг. Ким Ё Чжон посещала школу Либенфельд-Штайнхельцли в Берне под именем Пак Ми Хьянг и проживала в скромной квартире неподалеку. Также она посещала уроки балета и дополнительные уроки немецкого языка.

Одна из ранних фотографий Ким Ё Чжон из школьного альбома

После возвращения на родину она училась в Военном университете им. Ким Ир Сена. Еще в 2002 году Ким Чен Ир с гордостью сказал иностранным собеседникам, что его младшая дочь интересуется политикой и хочет сделать карьеру в политике. Также он говорил, что она сообразительна и демонстрирует "лидерские качества". Свой первый пост "принцесса Йо-Йонг" получила в 2007 году, когда отец назначил ее младшим руководителем Корейской рабочей партии.

На "принцессу Йо-Йонг" якобы оказала большое влияние ее тетя Ким Гён Хи, родная сестра Ким Чен Ира, которая, была дружна с братом и много сил вложила в поддержку его "культа личности". Теперь это же делает и Ким Ё Чжон для Ким Чен Ына, занимая пост первого заместителя директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Ким Ё Чжон на деловой встрече

Ким Ё Чжон на военном параде в Пхеньяне

Про личную жизнь "принцессы Йо-Йонг" неизвестно практически ничего. Все периодически всплывающие слухи могут оказаться ложными. Так, известно, что Ким Ё Чжон якобы в 2015 году вышла замуж за Чой Сонга, второго сына правительственного чиновника Чхве Рён Хэ. И у нее якобы есть ребенок, но вполне может быть, что не от него, а от другого мужчины и она все еще не замужем, хоть ее и видели с обручальным кольцом на пальце. Также ходят слухи, что у сестры Ким Чен Ына роман с телохранителем. Однако все эти данные неточны.

Ким Ё Чжон во время визита в Южную Корею

Впервые о ней узнали, когда увидели на фото- и видеоматериалах с похорон Ким Ир Сена. Молодая женщина держалась рядом со своим знаменитым братом и была идентифицирована, как "высокопоставленный чиновник КНДР".

Ким Ё Чжон на похоронах отца

9 февраля 2018 года Ким Ё Чжон присутствовала на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, Республика Корея. Это был первый случай, когда член правящей династии Ким посетил Южную Корею после Корейской войны. Также сестра сопровождала Ким Чен Ына на саммите КНДР-США в июне 2018 года и феврале 2019 года. И она регулярно сопровождает во всех его деловых поездках. Однако Ким Ё Чжон чаще всего тактично держится в тени и попадает в объективы фотографов случайно.

Ким Ё Чжон на Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году

Теперь, когда ее имя все чаще называют в связи с вероятной сменой лидера КНДР, журналисты стали тщательней пересматривать редкие видео из Северной Кореи и стало ясно, что роль сестры Ким Чен Ына отнюдь не церемониальная. Она сопровождает своего брата практически во всех деловых поездках, координирует работу фотографов и прессы, подносит ему документы и даже держит пепельницу.

Ким Ё Чжон сопровождает брата во время его вояжа на священную гору Пэктусан

"Семейный" портрет

Ким Ё Чжон, Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Ким Ё Чжон держит пепельницу, пока ее брат курит на станции Наннин в Китае в 2019 году. Все окурки северокорейского диктатора собирают во время зарубежных визитов

В то же время Но Лим Че Чон, эксперт по семье Кима из Корейского университета в Сеуле считает, что сестра Ким Чен Ына не станет новым лидером КНДР по одной простой причине. Северная Корея достаточно шовинистична в этом вопросе и в стране, где доминируют мужчины ей отведеа роль позади трона. "Она не может быть лидером. Она женщина", - считает эксперт. Но также он убежден, что она играет очень важную роль и весьма влиятельна.

Все фото из открытых источников. Материал подготовлен отделом новостей по статьям Forbes, The Washington Post, Buzzfeed News, Newsweek, ABCnews, National Interest.