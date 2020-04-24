Трамп назвал "недостоверными" данные о здоровье Ким Чен Ына

Трамп считает, что СМИ могли использовать устаревшую информацию о Ким Чен Ыне

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение сообщения о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находился в критическом состоянии после перенесенной сердечно-сосудистой операции.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Я думаю, что сообщения о состоянии Ким Чен Ына недостоверные. Сообщения, появившиеся в Сети, недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны", – заявил он.

Трамп не сказал, думал ли он, что отчеты разведки США были неверными.

По его мнению, СМИ, распространившие подобные новости, могли использовать устаревшую информацию.

Ранее призидент США сказал, что не располагает точной информацией о состоянии его здоровья, но пожелал ему всего хорошего.

"Поступают сообщения, но мы не знаем... Я могу только сказать, что желаю ему всего хорошего, потому что, если он находится в таком состоянии, о котором говорят, это очень серьезное состояние", – сказал Трамп.

Как ранее сообщал Фокус:

В СМИ появились сообщения, что младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон может заменить своего брата на посту в случае экстренной ситуации.