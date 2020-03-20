Военные, находившиеся рядом с лидером КНДР, были в медицинских масках, а сам Ким Чен Ын обошелся без средств защиты

Пока во всем мире идет борьба с пандемией коронавируса, лидер КНДР Ким Чен Ын уже провел несколько военных учений, в том числе, по испытанию крылатых и баллистических ракет. Об этом сообщает центральное телеграфное агентство КНДР.

Издание пишет, что на территории КНДР якобы нет случаев заболевания коронавирусом.

Руководитель Северной Кореи лично командовал учениями реактивной артиллерии "в условиях, приближенных к боевым". При этом, военные, находившиеся рядом с ним, были в медицинских масках, а сам Ким Чен Ын обошелся без средств защиты.

По оценке западных медиков, молодой Ын не относится к группе риска по заболеваемости коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить маски только тем, кто уже заразился или подвержен заболеванию, поэтому Ким Чен Ыну, если он здоров, она действительно не нужна.

29 февраля Ким Чен Ын провел первые с начала 2020 года учения с участием различных родов войск. Он заявил, что маневры доставили ему "большое удовольствие".

В начале марта и впервые в этом году Пхеньян испытал две ракеты у своего восточного побережья.

А через неделю КНДР запустила еще три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. По данным генштаба Южной Кореи, выпущенные Пхеньяном ракеты пролетели около 200 км на высоте 50 км над уровнем моря.

Как ранее сообщал Фокус:

Аналитики предполагали, что КНДР сократила ученья и другие мероприятия, связанные с большим скоплением военных, чтобы уменьшить вероятность распространения вируса в вооруженных силах.

Посол КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Северная Корея страдает от коронавируса, и призвал США вместе с другими странами отменить санкции против страны.