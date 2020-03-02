КНДР провела первые пуски ракет в этом году

В прошлом году Северная Корея 13 раз проводила испытания ракет на фоне затянувшихся переговоров с США

Северная Корея провела пуск двух неопознанных ракет в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское агентство Yonhap. Это первые в этом году запуски ракет.

Пуски были совершены вблизи города Вонсан. Других деталей Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи не привел. "Мы отслеживаем ситуацию на случай дополнительных пусков и сохраняем готовность", – сообщили в Комитете.

В прошлом году Северная Корея 13 раз проводила испытания ракет на фоне затянувшихся переговоров с США о денуклеаризации.

В начале января лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна не обязана выполнять мораторий на ядерные испытания, так как США продолжают проводить учения на Корейском полуострове. По его словам, страна скоро представит новое стратегическое вооружение.

29 февраля Ким Чен Ын провел первые с начала 2020 года учения с участием различных родов войск. Он заявил, что маневры доставили ему "большое удовольствие".

В декабре 2019 года американский спутник зафиксировал активность на северокорейском ракетном полигоне Сохэ.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. 27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр". Но стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года Трамп и лидер Северной Кореи встретились в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Они договорились создать группу переговорщиков, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации.

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