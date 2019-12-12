США готовы пойти на уступки КНДР на переговорах по денуклеаризации полуострова

Продемонстрировать более мягкую позицию по данному вопросу США планируют уже на заседании Совета безопасности ООН

США готовы проявить гибкость в переговорах c КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил в Twitter аккредитованный в Белом доме журналист Голоса Америки Стив Херман со ссылкой на источники в представительстве США в ООН.

"США готовы проявить гибкую позицию на переговорах, чтобы КНДР отказалась от своих ракетно-ядерных программ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что продемонстрировать более мягкую позицию по данному вопросу США планируют уже на заседании Совета безопасности ООН, которое будет посвящено КНДР.

При этом в последнее время возобновилась словесная перепалка руководителей США и КНДР. Трамп опять обозвал в Twitter лидера КНДР Ким Чен Ына "рокетменом" - так он называл его в начале своей каденции.

Вице-председатель правящей Трудовой партии Кореи и бывший топ-переговорщик с США по ядерной программе Ким Ен Чол ответил, что слова Трампа указывают на то, что он является "безрассудным и нетерпеливым стариком, и может настать время, когда мы не можем не называть его снова "дураком".

Как ранее сообщал Фокус:

Северная Корея заявляет, что ядерные переговоры с США не возобновятся, если администрация Трампа не отойдет от односторонних требований разоружения.

11 ноября В КНДР заявили, что, что больше не заинтересованы в "бессмысленных" переговорах с США, которыми так хвастается президент Трамп, и призвали американские власти положить конец "политике враждебности", если Америка хочет продолжать диалог.