В КНДР заявили, что завершили испытания ракетных установок сверхбольшого калибра
Страна с августа испытывала новые установки
В пятницу, 29 ноября, Северная Корея заявила, что завершила испытания своих новых ракетных установок сверхкрупного калибра. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на Центральное информационное агентство Северной Кореи.
Днем ранее в Южной Корее сообщили, что КНДР произвела запуск двух ракет из вышеупомянутых установок. Южнокорейские чиновники выразили "глубокое сожаление" по этому поводу и призвали КНДР прекратить эскалацию ситуации.
Сегодня же информагентство КНДР рассказало, что пуски были сделаны в присутствии лидера Ким Чен Ына и других высокопоставленных чиновников.Важно
"Проведенный испытания доказали военное и техническое превосходство системы вооружения и ее надежность", – написали северокорейские СМИ.
Также в сообщении говорилось, что Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение" результатами испытаний.
По словам аналитика из Сеульского института дальневосточных исследований Ким Донг-Юба, КНДР вступает в стадию массового производства и развертывания ракетной установки. Возможно, система уже была развернута в стране, считает эксперт.
Испытательные стрельбы проводились КНДР с августа 2019 года. Последние ракеты, по данным Южной Кореи, пролетели около 380 км на максимальной высоте 97 км.
Как ранее сообщал Фокус:
- 31 июля КНДР провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа.
- 10 августа КНДР запустила в Восточное море два снаряда, предположительно являющихся баллистическими ракетами малой дальности. А неделей позже провела запуск еще двух неопознанных снарядов.
- Также лидер КНДР осмотрел новую подводную лодку. Она применяется для выполнения задач в операционной зоне Восточного моря (Японского моря).
- КНДР отказалась от любых дальнейших переговоров с Южной Кореей, аргументировав свое решение "абсолютно ошибочными действиями" южнокорейской стороны".
- Позже ведущие аналитики в области ядерного орудия заявили, что Северная Корея строит подводную лодку с ядерными ракетами. КНДР продвинулась в рамках второго этапа создания ядерной триады.
- Еще одно испытание ракеты КНДР провела 10 сентября, когда впервые заявила о том, что готова возобновить переговоры с США.