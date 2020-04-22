Ким Е Чжон является самой влиятельной женщиной в Северной Корее

Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон может заменить своего брата на посту в случае экстренной ситуации. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на японское издание Yomiuri, а также южнокорейские, американские и японские источники.

Издание пишет, что на пленарном заседании центрального комитета трудовой партии Северной Кореи в конце 2019 года было принято решение, что на случай внезапной смерти Ким Чен Ына или если он не сможет управлять страной по другим причинам, всю власть передать его сестре Ким Е Чжон.

Как пишет New York Post, Ким Е Чжон имеет большое влияние на своего брата и является самой влиятельной женщиной в КНДР. Источники издания утверждают, что после этого "от имени Ким Е Чжон были даны многие директивы по партийной и военной линиям".

Она возглавляла штаб Ким Чен Ына, возглавляла делегацию Северной Кореи на зимних Олимпийских играх 2018 года, руководила департаментом пропаганды КНДР.

Отмечается, что в последнее время в северокорейских СМИ появляется мало новостей о состоянии здоровья Ким Чен Ына, который недавно перенес операцию на сердце. К тому же, он пропустил один из самых важных и крупных праздников в стране, который приурочен ко дню рождения его деда и основателя КНДР Ким Ир Сена.

Как ранее сообщал Фокус:

По данным СМИ, КНДР тайно просила международные организации о помощи в борьбе с коронавирусом. Официально Северная Корея не признает ни одного случая заболевания на своей территории.