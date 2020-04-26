Ким Чен Ын жив и здоров, – советник президента Южной Кореи

Южнокорейское правительство придерживается позиции, что лидер КНДР все еще жив

В воскресенье, 26 апреля, советник президента Южной Кореи по внешней политике Чанг-ин Мун заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "жив и здоров". Об этом сообщает FOX News.

"Позиция нашего правительства тверда. Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсан с 13 апреля. Подозрительных передвижений пока не было зафиксировано", – заявил советник.

Спутниковые фотографии, опубликованные днем ранее, подтверждают информацию правительства Южной Кореи о том, что Ын находится за пределами столицы Пхеньян.

Также спутниковые снимки, сделанные группой 38 North, которая специализируется на исследованиях по КНДР, свидетельствуют об увеличении активности в курортном городе Вонсан в апреле.

Снимок без поезда Ким Чен Ына. Фото: Airbus Defence & Space and 38 North, Pleiades©CNES 2020, Distribution Airbus DS

Снимок с поездом Ким Чен Ына. Фото: Airbus Defence & Space and 38 North, Pleiades©CNES 2020, Distribution Airbus DS

Так, поезд Ким Чен Ына был обнаружен припаркованным на железнодорожной станции, обслуживающей одну из резиденций лидера КНДР. Железнодорожная станция в Вонсан зарезервирована для использование семьей северокорейского лидера.

На веб-сайте группы 38 North говорится, что поезд длинной около 250 метров отсутствовал на железнодорожной станции еще 15 апреля, но был замечен там 21 и 23 апреля.

"Присутствие поезда не доказывает местонахождение северокорейского лидера и ничего не говорит о его здоровье, но придает вес сообщениями о том, что Ким находится в элитном регионе на восточном побережье страны", – говорится в сообщении группы.

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