Ким Чен Ын жив и здоров, – советник президента Южной Кореи
2020-04-26 17:33:00
Южнокорейское правительство придерживается позиции, что лидер КНДР все еще жив
В воскресенье, 26 апреля, советник президента Южной Кореи по внешней политике Чанг-ин Мун заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын "жив и здоров". Об этом сообщает FOX News.
"Позиция нашего правительства тверда. Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсан с 13 апреля. Подозрительных передвижений пока не было зафиксировано", – заявил советник.
Спутниковые фотографии, опубликованные днем ранее, подтверждают информацию правительства Южной Кореи о том, что Ын находится за пределами столицы Пхеньян.
Также спутниковые снимки, сделанные группой 38 North, которая специализируется на исследованиях по КНДР, свидетельствуют об увеличении активности в курортном городе Вонсан в апреле.
Снимок без поезда Ким Чен Ына. Фото: Airbus Defence & Space and 38 North, Pleiades©CNES 2020, Distribution Airbus DS
Снимок с поездом Ким Чен Ына. Фото: Airbus Defence & Space and 38 North, Pleiades©CNES 2020, Distribution Airbus DS
Так, поезд Ким Чен Ына был обнаружен припаркованным на железнодорожной станции, обслуживающей одну из резиденций лидера КНДР. Железнодорожная станция в Вонсан зарезервирована для использование семьей северокорейского лидера.
На веб-сайте группы 38 North говорится, что поезд длинной около 250 метров отсутствовал на железнодорожной станции еще 15 апреля, но был замечен там 21 и 23 апреля.
"Присутствие поезда не доказывает местонахождение северокорейского лидера и ничего не говорит о его здоровье, но придает вес сообщениями о том, что Ким находится в элитном регионе на восточном побережье страны", – говорится в сообщении группы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава КНДР Ким Чен Ын с 11 апреля не воявлялся на публике. На этом фоне появили слухи о его тяжелом состоянии после перенесенной операции.
- 25 апреля южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии". А гонконгские журналисты, со ссылкой на свои источники, даже сообщили, что Ким Чен Ын умер. На фоне таких слухов Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов для проведения консультаций.
- В КНДР отрицают смерть Ким Чен Ына. На фоне слухов о смерти правителя КНДР Ким Чен Ына в местных СМИ появились сообщения о его деятельности, а северокорейский дипломат опровергает ухудшение здоровья диктатора.