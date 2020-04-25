На фоне противоречивых сообщений о здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов для проведения консультаций, сообщает Reuters

Делегацию возглавляет высокопоставленный сотрудник отдела международных связей Коммунистической партии КНР. Подробности визита не сообщаются в виду чувствительности вопроса.

Как передает Fox News, состояние здоровья северокорейского лидера после перенесенной недавно операции на сердце, может быть хуже, чем многие думали.

Так японские СМИ утверждают, что Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии после процедуры шунтирования.

Северокорейские СМИ, в свою очередь, не ничего не сообщают о состоянии здоровья Кима и его местонахождении, несмотря на большой ажиотаж в международной прессе.

Один китайский эксперт рассказал изданию, что Ким схватился за грудь и упал на землю во время посещения сельской местности в начале апреля. Сопровождавший его врач, оказал ему первую необходимую медицинскую помощь и доставил в больницу.

Как передаtn Daily Mail, появились слухи о том, что Ким Чен Ын скончался. Издание ссылается на известного журналиста в Гонконге.

Заместитель директора Гонконгского спутникового телевидения Шицзянь Синцзоу, пишет издание, также утверждает, что "очень солидный источник" сказал ей, что Ким Чен Ын умер.

Тем не менее, пишет издание, с помощью спутниковой съемки в прошлый четверг удалось обнаружить 250 метровый поезд северокорейского лидера возле его резиденции в городе Вонсан. И хотя месторасположение Ким Чен Ына достоверно неизвестно, присутствие там поезда может говорить о том, что он приехал в свою резиденцию и сейчас находится именно там.

СМИ также пишут, что в случае экстренной ситуации северокорейского лидера на посту может заменить его младшая сестра Ким Е Чжон.

Как отметило New York Post, Ким Е Чжон имеет большое влияние на своего брата и является самой влиятельной женщиной в КНДР. Источники издания утверждают, что после этого "от имени Ким Е Чжон были даны многие директивы по партийной и военной линиям".

Она возглавляла штаб Ким Чен Ына, возглавляла делегацию Северной Кореи на зимних Олимпийских играх 2018 года, руководила департаментом пропаганды КНДР.

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение сообщения о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находился в критическом состоянии после перенесенной сердечно-сосудистой операции.

"Я думаю, что сообщения о состоянии Ким Чен Ына недостоверные. Сообщения, появившиеся в Сети, недостоверны. Я получил данные о том, что эти сведения недостоверны", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

В СМИ появились сообщения, что младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон может заменить своего брата на посту в случае экстренной ситуации.