"Ложная и злонамеренная информация". В КНДР отрицают смерть Ким Чен Ына

На фоне слухов о смерти правителя КНДР Ким Чен Ына в местных СМИ появились сообщения о его деятельности, а северокорейский дипломат опровергает ухудшение здоровья диктатора

В Северной Кореи на фоне слухов о тяжелой болезни или даже смерти лидера КНДР Ким Чен Ына государственные СМИ впервые за две недели опубликовали отчеты о его деятельности. Об этом пишет .южнокорейское издание Yonhap.

Так, Государственное радио КНДР опубликовало заявление Ким Чен Ына с благодарностью рабочим, участвовавших в строительстве показательного города Самчжиен.

"Товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиен", - говорилось в сообщении.

При этом новых фотографий диктотора издание не опубликовало.

Другие северокорейские СМИ сфокусировались на теме 88-летия основания армии страны. Информации о лидере КНДР он не передавали.

Официально в руководстве КНДР состояние Ким Чен Ына не комментировали. Единственное сообщение на эту тему сделал глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос. В Twitter он написал, что "информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной".

Эксперты американского сайта 38 North, который занимается проблемами Северной Кореи, сообщили со ссылкой на фотографии со спутников, что личный поезд северокорейского лидера Ким Чен Ына был замечен 21 и 23 апреля на станции курортного города Вонасан на юго-востоке КНДР.

Спутниковое фото поезда в Вонсане

В Вонсане, по данным ряда СМИ, расположена одна из резиденций северокорейского лидера. Город находится на побережье Японского моря. Несколько лет назад Ким Чен Ын приказал превратить в курорт "мирового уровня".

Как ранее сообщал Фокус:

Глава КНДР Ким Чен Ын с 11 апреля не воявлялся на публике. На этом фоне появили слухи о его тяжелом состоянии после перенесенной операции.