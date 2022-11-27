Хотят иметь самые мощные ядерные силы: Кым Чен Ын с дочерью осмотрел новые ракеты (фото)

Корейские СМИ назвали Ким Чжу Э "самым любимым" и "драгоценным" ребенком лидера КНДР. Она вместе с отцом осмотрела войска и межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17", которая может достичь США.

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Ким Чен Ын вновь вышел в свет с дочерью Ким Чжу Э для осмотра войск и межконтинентальной баллистической ракеты. Во время этого он заявил, что Северная Корея намерена иметь самые мощные ядерные силы в мире. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

"Конечная цель Северной Кореи — обладать самой мощной стратегической силой в мире, абсолютной силой, беспрецедентной в этом столетии", — заявил Ким в приказе о назначении десятков офицеров, участвовавших в запуске новой баллистической ракеты.

Он охарактеризовал межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-17" как "самое сильное стратегическое оружие в мире". Она может достичь материковой части США.

По его словам, ракета продемонстрировала решимость и способность КНДР создать в конечном итоге самую сильную в мире армию, которая "надежно защитит достоинство и суверенитет государства и людей".

Ким Чен Ын также заявил, что северокорейские ученые совершили "замечательный скачок вперед в разработке технологии установки ядерных боеголовок на баллистических ракетах". Он ожидает, что государство будет расширять и укреплять ядерный потенциал чрезвычайно быстрыми темпами.

Государственные СМИ Северной Кореи также показали, что Ким Чен Ына сопровождала на военном осмотре его дочь. Это уже второе ее публичное появление с отцом. Ее существование никогда публично не подтверждалось, однако 18 ноября она присоединилась к северокорейскому диктатору во время проверки запуска крупнейшей в стране межконтинентальной баллистической ракеты.

Информационное агентство государственных СМИ KCNA назвало девочку "самым любимым" и "драгоценным" ребенком Кима. Такие слова являются более почетным титулом, чем ее предыдущее описание как "любимого" ребенка Кима в сообщениях на прошлой неделе.

Журналисты отмечают, что второе появление Ким Чжу Э на публике повысит вероятность того, что руководство тоталитарным государством может перейти к четвертому поколению Кимов.

Напомним, 18 ноября сообщалось, что Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь. Эксперты считают, что северокорейский лидер намекнул, что власть в стране и далее будет передаваться по наследству.

Тем временем жена северокорейского диктатора Ри Соль Джу также периодически появляется на публике. 3 февраля сообщалось, что она посетила вместе с супругом концерт в честь Лунного Нового года в Художественном театре Мансудэ в Пхеньяне. Это было ее первое появление на публике за 5 месяцев.