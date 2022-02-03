Жена Ким Чен Ына появилась на публике впервые за 5 месяцев (видео)

Последний раз Ри Соль Джу сопровождала мужа 9 сентября прошлого года на мероприятиях, посвященных годовщине основания КНДР.

32-летняя первая леди Северной Кореи, жена Ким Чен Ына Ри Соль Джу посетила вместе с супругом концерт в честь Лунного Нового года в Художественном театре Мансудэ в Пхеньяне, и это было ее первое появление на публичном мероприятии с 9 сентября. Тогда чета приехала в Кумсусанский Дворец Солнца, где покоятся тела покойного деда и отца Кима, в годовщину основания КНДР, сообщает Reuters.

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На видео, которое появилось в Сети, видно, что Ким Чен Ына и его супругу встретили аплодисментами. На Ри Соль Джу – черно-красный ханбок – традиционный национальный женский наряд, а ее супруг надел костюм, который, судя по всему, на него великоват, особенно жакет, из-за того, что северокорейский лидер в последнее время заметно похудел.

[ + – ] Ри Соль Джу появилась в ханбоке – традиционном корейском наряде Фото: Скриншот

Кроме Ри Соль Джу, впервые за долгое время корейцы увидели и тетю Кима, бывшего высокопоставленного чиновника правящей Рабочей партии Ким Ген Хи, сидевшую рядом с женой главы КНДР.

Центральное информационное агентство Кореи осветило появление четы с надлежащей долей торжественности.

"Когда Ким появился в зрительном зале театра со своей женой Ри Соль Чжу под звуки приветственной музыки, публика подняла бурные возгласы "Ура!"", – говорится в сообщении. Далее в ИА отметили, что "аудитория высоко оценила то, что лидер страны открывает на этой земле новый мир и новую эру, когда идеалы и счастье народа и стремление к построению могущественной страны всесторонне воплощаются в реальность".

[ + – ] Ким Чен Ын с женой на концерте в Пхеньяне

Во время концерта артисты исполнили песни и танцы, которые продемонстрировали "целеустремленное единство" северокорейского народа и его приверженность построению социалистической страны, "которой может позавидовать весь мир". После завершения шоу Ким Чен Ын с женой поднялись на сцену, пообщались с артистами и сделали совестное фото.

Возвращаясь к Ри Соль Джу, отметим, что она часто сопровождала мужа на светских мероприятиях, а также деловых и даже военных поездках, что резко контрастировало с тем, как вел себя отец Ким Чены Ына, Ким Чен Ир, который редко появлялся на публике с женой.

Женщина отсутствовала в государственных СМИ более года, прежде чем ее увидели на концерте в феврале прошлого года, что вызвало слухи о ее здоровье и возможной беременности.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) не исключает, что она, по-видимому, воздерживалась от излишних контактов из-за коронавируса. По данным разведки, у пары трое детей.